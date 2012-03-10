اهتمام به گسترش فرهنگ زیارت موجب سفر به مشهد شد

شیخ علی زریق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سفر به ایران موجب استحکام روابط بین دو کشور در زمینه گرد آوری اطلاعات در حوزه شناسایی اماکن متبرکه و زیارتی است.

وی ادامه داد: دریافت ارائه راه کار مناسب در حوزه ارائه خدمات به زائر و زیارت از ایران به ویژه از مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران از جمله اهداف سفر به مشهد و حضور در همایش علمی فرهنگی میقات الرضا(ع) است.

مسئول اماکن متبرکه حزب الله لبنان همچنین به برنامه های کشورش به منظور گسترش ارائه خدمات به زائرین و تقویت زیارت اشاره کرد و افزود: با وجود 200 نقطه زیارتی در لبنان و اطراف لبنان ما در لبنان شاهد حضور زائرین در چهار فصل سال همانند ایران هستیم به همین منظور سید حسن نصرالله همچون مقام معظم رهبری اهتمام ویژه ای به موضوع فرهنگ سازی زیارت دارند.

انتخابات 12 اسفند ایران دارای پیامهای برون مرزی بود

وی در ادامه با بیان اینکه حضور مردم در صحنه انتخابات همه سناریو سازیهای رسانه های غربی را خنثی ساخت، اذعان داشت: حضور مردم در 12 اسفند همه پیش بینیهای رسانه های غربی را خنثی کرد و نشان داد که همه پیش بینیهای رسانه های غربی بدون پایه و اساس است.

شیخ زریق بیان داشت: ایران در بین کشور های منطقه به عنوان پیشرفته ترین و پیشتاز ترین کشور در حوزه اعلام دموکراسی است.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم ایران در انتخابات 12 اسفند نشان دهنده دموکراسی است و تنها دارای ابعاد داخلی نیست، گفت: انتخابات 12 اسفند ایران دارای پیامهای برون مرزی است.