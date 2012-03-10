اماکن مذهبی و تاریخی جنوب تهران میزبان مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 20 با اشاره به این مطلب گفت: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار و ورود مسافران نوروزی به این منطقه، تمامی اماکن مذهبی و تاریخی جهت استقبال از بازدیدکنندگان آماده سازی شد.

وی به زیارتگاهها و بقاع متبرکه این منطقه از جمله حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، امامزاده عبداله(ع)، بی بی شهربانو، بی بی زبیده و بقعه جوانمرد قصاب اشاره کرد و اظهار داشت: تعطیلات نوروزی فرصت مناسبی برای بازدید از آثار باستانی و تاریخی شهرری همچون تپه چشمه علی، دژ رشکان، باروی ری، آتشکده ری،قلعه گبری، برج خاموشی، گورستان سلطنتی آل بویه، برج طغرل و بازار قدیمی شهرری است.

غفوری با اشاره به اینکه مرکز ری شناسی بر اساس سه محور گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در منطقه 20 فعال است تصریح کرد: نمایشگاه صنایع دستی مرکز ری شناسی از 20 اسفند به مدت 20 روز در محل مرکز ری شناسی واقع در بلوار مدرس، ضلع غرب حرم حضرت عبدالعظیم(ع) دایر است.

وی با اشاره به برنامه های آموزشی فرهنگی حوزه اجتماعی به مناسبت سه شنبه آخر سال در سطح منطقه به وی‍ژه مدارس خاطرنشان کرد: برگزاری جشن درختکاری در مدارس، برگزاری دعای کمیل در جوار قبور شهدای گمنام، بازدید از 250خانواده شهید، برگزاری مراسم یاد یار، برگزاری تورهای یک روزه ری گردی، نظافت و آراستگی مساجد، شستشو و نظافت فضاهای اطراف قبور شهدا از جمله اقدامات حوزه اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه 20 در طرح استقبال از بهار 91 است.