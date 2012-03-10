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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

پرداخت مستمری به 108 فرزند تحت پوشش بهزیستی رباط کریم

پرداخت مستمری به 108 فرزند تحت پوشش بهزیستی رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول امور شبه خانواده اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم از پرداخت مستمری به 108 نفر از فرزندان خانواده های تحت پوشش این نهاد با اعتباری بالغ بر 411 میلیون و 600 هزار ریال خبر داد.

سحر شیرزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم مبلغ 29 میلیون ریال به منظور کمک موردی هزینه های تحصیلی به مستمری بگیران پرداخته است.

وی همچنین صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی برای مستمری بگیران اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم را از دیگر اقدامات این اداره عنوان و ذکر کرد: تا کنون برای 16 امداد بگیر دفترچه بیمه خدمات درمانی صادر شده است.

این مسئول از صدور کارت متمرکز مستمری بگیران برای 9 نفر خبر داد و افزود: گسترش اقدامات اداره بهزیستی در سال جاری نقش بسزایی در ساماندهی امداد بگیران داشته است.

شیرزادیان در ادامه با بیان اینکه اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم در سال جاری به تعداد 15 زوج پرونده فرزند خواندگی تشکیل داده است، افزود: پرونده های فوق بعد از تشکیل به منظور بررسی به شهر ری ارسال می شوند.

وی همچنین از پرداخت یارانه سه ماهه سوم به مستمری بگیران به مبلغ 310 میلیون ریال خبر داد و افزود: تلاش ما آینده سازی فرزندان بی سرپرست در جامعه است.

کد مطلب 1556544

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