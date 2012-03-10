به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شهرزاد ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به اینکه پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز همانند سه ماهه پایانی سال جاری صورت می‌گیرد، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که بودجه سال 91 در اردیبهشت سال آینده به تصویب برسد.

وی ادامه داد: آنچه در مورد بودجه سال آتی که یک فوریت آن تصویب شده به این صورت است که با 10 درصد افزایش در سال آتی مبلغ 22 هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار دولت گذاشته می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه با توجه به تقویم زمانی و تأخیر دولت در راستای ارائه لایحه بودجه به مجلس منجر به این شده است که مجلسی‌ها در دو ماه نخست سال 91 همانند سال گذشته عمل کنند، اظهار داشت: پرداخت نقدی یارانه‌ها نیز همانند سه ماهه پایانی سال جاری صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بودجه سال آتی حدود 100 هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش می‌یابد، افزود: این افزایش بودجه رشدی نزدیک به چهار درصد را نشان می‌دهد و همچنین مقرر شده است که در سال 91 چهار و نیم میلیون بشکه در روز نفت استخراج شود.

شهرزاد با اشاره به اینکه دولت در سال جاری پیش‌بینی هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه مشخص نکرده است، تاکید کرد: این موضوع یکی از چالشهایی است که باید مشخص شود که دولت در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها چه سیاستی را اعمال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بودجه ارائه شده از سوی دولت مبنی بر بودجه عمرانی 38 هزار میلیارد تومان است، گفت: تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی دز پایان دی ماه جاری 28 درصد است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به اینکه بودجه سال آتی در مجموع 510 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: از این میزان 68 هزار میلیارد تومان برای درآمد‌های مالیاتی و برای نفت، اوراق و واگذاری‌ها نیز 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.