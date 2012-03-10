کمک 4.5 میلیارد ریالی مردم قم به محرومان در جشن نیکوکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جلالی ضمن تشکر از مردم شریف قم، خیرین و نیکوکاران جهت مشارکت در این حرکت انسانی و خداپسندانه اظهار داشت: مردم قم پس ازحضور پرشکوه در 22 بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی این بار با شرکت در جشن نیکوکاری برگ زرّین دیگری را به نام خود ثبت کردند تا گرمابخش قلوب فقرا و نیازمندان باشند.



وی افزود: طبق شمارش اولیه تا این لحظه کمک های نقدی و غیرنقدی مردمی به جشن نیکوکاری رقمی بیش از چهارمیلیارد و پانصد میلیون ریال را نشان میدهد که نشانگرعمق همدلی و ایثار مردم استان نسبت به همنوعان خود میباشد.



مدیرکل کمیته امداد قم تصریح کرد: البته مبلغ قطعی کمک های مردمی انشالله و پس از ارزیابی های دقیق و تایید مسئولان ظرف یک هفته آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.



وی همچنین از کمک های دفاترمراجع عظام، آیات و شخصیت‌های سیاسی و ورزشی استان خبر داد و گفت: طبق روال گذشته شخصیت های مذهبی، ورزشی و سیاسی استان و در راس همه آنها مراجع بزرگوار از ارائه کمک های خود به جشن نیکوکاری دریغ نکردند که دارد از آنها سپاس و تشکر ویژه داریم.



جلالی تصریح کرد: دفاترحضرات آیات فاضل لنکرانی و سیستانی هریک مبلغ 40 میلیون ریال، شهرداری و شورای شهر قم 70 میلیون ریال، باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم 30 میلیون ریال، مدیرعامل سرپرستی بانک ملت در استان قم 25 میلیون ریال، تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) 20 میلیون ریال، منطقه ویژه سلفچگان و شرکت شهرک‌های صنعتی هر کدام 15 میلیون ریال، شرکت تعاونی فرهنگیان 10میلیون ریال، امیرآبادی منتخب مردم قم در مجلس شورای اسلامی 5 میلیون ریال، حجت الاسلام آشتیانی نماینده و منتخب مردم قم در مجلس یک میلیون ریال به جشن نیکوکاری امسال کمک کردند.



وی در پایان گفت: موسسه خیریه میرزای قمی نیز متقبّل شد 10 تن از مددجویان تحت پوشش را به سفرکربلا و 40 نفر دیگر را به سفرمشهد اعزام نماید.