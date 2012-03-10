اخبار کوتاه از ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل راه آهن خراسان رضوی از جابه جا شدن 30 درصد از قطار های نوروزی توسط لوکوموتیو های جدید خبر داد.

محمد هادی ضیایی مهر در جلسه ستاد دائمی سفرهای استان با اشاره به عملکرد راه‌ آهن خراسان رضوی اظهارداشت: در حال حاضر روزانه 85 رام قطار به مشهد می رسد و از مشهد نیز به 23 مرکز کشور جابه جایی مسافر داریم.

وی افزود: همچنین جا به جایی روزانه 45 هزار مسافر به صورت رفت و برگشت در ایستگاه مشهد نشان از رشد 5 درصدی در این حوزه نسبت به سال گذشته است.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی بیان کرد: در سال جاری در راستای کاهش در تاخیرات و نیز افزایش سرعت قطار ها، 26 لوکومتیو جدید خریداری کردیم که بر این اساس 30 درصد قطار های امسال توسط این لوکومتیو ها جابه جا خواهند شد.

واگذاری مراکز رزو در مبادی ورودی استان به اتحادیه های صنفی

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: مراکز رزو در مبادی ورودی به اتحادیه‌ها و تشکل ‌های صنفی واگذار می‌شود.

مسعود منتجبی در جلسه ستادتسهیلات سفرهای نوروزی اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در سال جاری از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری اجرا می شود، واگذاری مراکز رزواسیون به اتحادیه‌های وتشکل های صنفی است.

معاون اسکان و پذیرایی ستاد دائمی تسهیلات سفر خراسان رضوی با اشاره به روش محاسبه آمار مسافران ورودی به استان گفت: در این راستا کمیته ای برای جمع آوری امار و اطلاعات مسافران ورودی تشکیل شده است.

منتجبی ادامه داد: آمار ورودی به استان و مشهد به صورت روزانه ازمراکز ذیربط جمع آوری می شود.

ایام نوروز محدویت ترافیکی در اطراف حرم اعمال می‌‌شود

رئیس پلیس راهورگفت: در ایام نوروز محدویت ترافیکی در اطراف حرم رضوی اعمال می‌‌شود.

حمید رضا جعفری در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به حجم بالای مسافر و زائرانی که در ایام نوروزی به مشهد سفر می‌کنند ، اعمال محدودیت ترافیکی در اطراف حرم مطهررضوی امری گریز ناپذیر است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: براین اساس درایام نوروز 91 اعمال محدودیت ترافیکی در اطراف حرم مطهر رضوی از سوی نیروی انتظامی به منظور فراهم شدن شرایط مناسب در محورهای منتهی به حرم رضوی صورت می‌گیرد.

وی افزود: اعمال محدودیت ترافیکی در اطراف حرم مطهر رضوی در صورت تکمیل ظرفیت در خیابان های منتهی به حرم مطهر اجرا می شود که در این راستا از تردد شهروندان مشهدی در این محدوده جلو گیری می شود.

توجه ویژه به مساجد و نماز خانه های بین راهی خراسان رضوی

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: باید به مسئله نماز در اقدامات نوروزی 91 استان اهتمام ویژه داشته باشیم و از جمله این اقدامات توجه ویژه به مساجد و نماز خانه های بین راهی است.

مجتبی رجایی در جلسه ستاد دائمی سفر های خراسان رضوی بیان کرد: رویکرد اصلی ستاد تسهیلات سفر کشور در سال جاری توجه ویژه به نماز و امر به معروف و نهی از منکر است.

وی اظهار داشت: با توجه به این که رئیس ستاد دائمی سفر در استان، استاندار است پس مدیران میراث در شهرستان ها باید همواره ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با فرمانداران داشته باشند تا بتوانند خدمات بهتر با کیفیت بالاتری را نسبت به سال های گذشته ارائه کنند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به فعالیت بازارچه های صنایع دستی تصریح کرد: با توجه به این که سرمایه گذاری در حوزه صنایع دستی در کشور کمتر بوده، بازارچه های صنایع دستی در راستای حمایت از هنرمندان صنایع دستی بسیار موثر است و باید از این ظرفیت در شهرستان ها به خوبی بهره ببریم.

6 هزار کانکس برای نوروز 91 پیش بینی شده است

معاون اسکان و پذیرایی ستاد دائمی تسهیلات سفر خراسان رضوی از آماده سازی شش هزار کانکس برای نوروز 91 خبر داد.

مسعود منتجبی در جلسه معاونت اسکان و پذیرایی ستاد دائمی تسهیلات سفر اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته این معاونت باید در ایام نوروز تمامی واحد ای اقامتی را ساماندهی و مدیریت داشته باشد.

وی افزود: همچنین در زمان بحران باید از تمام توانایی و ظرفیت استان استفاده کرد همانطور که تمام نهاد ها تا کنون همکاری بسیار خوبی با این ستاد داشته اند.

وی با بیان اینکه مسافرین نوروزی از 27 اسفند ماه به استان وارد می شوند، تصریح کرد: ورود مسافرین به خراسان رضوی از 27 اسفند ماه تا 4 فروردین 91 خواهد بود.