۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

دانشجو اعلام کرد:

تودیع جاسبی همزمان با سی‌امین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد

بنا به درخواست رئیس پیشین دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم تقدیر و تجلیل از وی در سال جدید و همزمان با جشن سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دانشجو درباره زمان برگزاری مراسم تودیع عبدالله جاسبی رئیس سابق این دانشگاه، گفت: در مراسم معارفه بنده که در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار شد، اعلام کردم که مراسم تودیع در خور شأن دکتر جاسبی را تا 15 اسفند ماه سال 90 برگزار می کنم اما رئیس سابق دانشگاه آزاد درخواست داشت تا این مراسم همزمان با جشن سی امین سال تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شود.

رئیس دانشگاه آزاد افزود: بنا به درخواست دکتر جاسبی مراسم تقدیر و تجلیل از این چهره فرهیخته در سال جدید و همزمان با جشن سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1556555

