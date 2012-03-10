جزئیات جنایت جدید آل خلیفه/ مردم بر ادامه مبارزه تا پیروزی انقلاب تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت و روسیا الیوم، جمعیت الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "فاضل میرزا العبیدی" جوان 22 ساله ساکن منطقه "الدراز" به شهادت رسیده است.

در این بیانیه آمده است : وی که روز اول مارس از ناحیه سر هدف گلوله نیروهای امنیتی آل خلیفه قرار گرفته بود بامداد امروز به شهادت رسید.

شایان ذکر است که بسیاری از بحرینی ها در نتیجه اصابت گلوله از فاصله نزدیک تاکنون به شهادت رسیده اند و این نشان دهنده عمدی بودن این اقدامات از سوی نیروهای آل خلیفه است.

از سوی دیگر دیروز صدها عراقی با برپایی تظاهرات در بغداد حمایت، خود را از انقلاب مردم بحرین اعلام کردند.آنها خواستار طرح موضوع بحرین در نشست سران کشورهای عربی (که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در پایتخت عراق برگزار شود) شدند.

"ابراهیم الجابری" مدیر دفتر جریان صدر در "الرضافه" بغداد گفت : تظاهرات کنندگان با شعارهایی که دادند از کشورهای عربی خواستند که مواضع خود را در قبال بحرین مشخص کنند.

این عضو جریان صدر که تظاهرات مذکور به دعوت رهبر آنها یعنی مقتدی صدر برگزار شده بود، اظهار داشت : هنگامی که نیروهای سپر جزیره وارد بحرین شدند در واقع خاک این کشور را اشغال کردند.

این درحالی است که "حسن الجبوری" عضو فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی مدعی شد که این تظاهرات بر نشست کشورهای حوزه خلیج فارس در نشست سران در اواخر مارس جاری تاثیر منفی خواهد گذاشت!

از سوی دیگر "رضی الموسوی" از اعضای جمعیت وعد بحرین با اشاره به تظاهرات گسترده دیروز در بحرین گفت: این تظاهرات در واقع پیامی به مقامات بحرین بود.

وی افزود: این تظاهرات همچنین واکنشی به سخنان اخیر پادشاه بحرین که وجود مخالفان را منکر شده بود و نیز هشداری به دیگر مقامات برای تسلیم در برابر خواسته های برحق مردم بحرین بود.

از سوی دیگر "علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق گفت : این تظاهرات نشان دهنده اهمیت خواسته ها و مردمی بودن آن و تاکیدی بر ضرورت ایجاد برابری در بحرین و برقراری نظام دموکراتیک در آن بود.