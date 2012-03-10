دانش آموزان مازنی تحت پوشش طرح بشری قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده سکینه نورانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح بشری ویژه دانش آموزان دختر مدارس شبانه روزی استان اجرا شد.

وی بیان داشت: این طرح در راستای بهبود وضعیت بهداشتی و با رویکرود محرومیت زدایی دانش آموزان دختر مراکز شبانه روزی در 12 شهرستان و منطقه استان مازندران اجرا می شود.

نورانی با اشاره به اینکه این طرح برای دومین سال متوالی بوده که در استان اجرا می شود تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح برقراری عدالت و ارتقای سلامت و بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان دختر مراکز شبانه روزی و افزایش سطح انگیزشی دانش آموزان مناطق محروم است.

وی اظهار داشت: در طرح بشری علاوه بر ارائه آموزشهای غیر مستقیم بهداشتی از طریق بروشورهای حاوی اطلاعات بهداشتی به هریک از دانش اموزان جامعه هدف یک عدد بسته بهداشتی به ارزش 250 هزار ریال اهدا می شود.

مشاور امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: 700 دانش آموز دختر مقطع متوسطه و راهنمایی مشغول به تحصیل در مدارس شبانه روزی استان تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

در سال تحصیلی گذشته هزار دانش آموز تحت پوشش طرح بشری قرار گرفتند که از این تعداد 323 دانش آموز مقطع راهنمایی و 677 دانش آموز مقطع دبیرستان بودند.