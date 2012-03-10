1400 دانشجوی اردبیلی به سرزمینهای نور اعزام شدند

ابراهیم عزیزپور بعد از ظهر شنبه در حاشیه مراسم اعزام دانشجویان اردبیل به مناطق عملیاتی جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد دانشجو در قالب سه کاروان و 35 اتوبوس مجزا عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شده و از این مناطق بازدید می کنند.

وی با بیان اینکه 55 درصد این تعداد دختر و 45 درصد پسر هستند، تصریح کرد: اولین گروه شامل 160 دانشجوی دانشگاه آزاد اردبیل 17 اسفندماه به صورت متمرکز و با هماهنگی سازمان مرکزی بسیج دانشجویی به سرزمین نور اعزام شدند.



مسئول سازمان بسیج دانشجویی استان اضافه کرد: کاروان راهیان نور دانشگاه محقق اردبیلی و علوم پزشکی اردبیل نیز با حضور 440 دانشجو، در روز 18 اسفند ماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شده بودند.



وی افزود: کاروان سوم با شرکت 800 دانشجوی از دانشگاههای پیام نور، دانشگاههای آزاد شهرستانها و دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان امروز عازم اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی کشور می شوند.



عزیزپور با بیان اینکه کاروان سوم بزرگترین کاروان دانشجویی استان اردبیل در سال جاری است، استقبال دانشجویان از اردوی راهیان نور را مطلوب ارزیابی کرد و متذکر شد: کاروانهای دانشجویی با هدف آشنایی با سیره شهدا به مدت شش روز در مناطق عملیاتی جنوب کشور اقامت خواهند داشت.