افزایش 35 درصدی سفرهای درون شهری در پایتخت

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 24 ساعته شدن فعالیت خطوط بی آر تی به دلیل افزایش حجم سفرهای درون شهری گفت: تمام نقاط پرتردد که شاهد تجمع مسافران در روزهای پایانی سال هستند شناسایی شده و ناوگان حمل و نقل عمومی از نخستین ساعات روز به شهروندان با تمام ظرفیت خدمات‌رسانی می کند.

وی با بیان این که تمامی ایستگاههای اتوبوس فاقد روشنایی و سرپناه ساماندهی می‌شوند گفت: در روزهای پایان سال فعالیت مرکز کنترل برای رصد وضعیت ترافیک شهر و هماهنگی دستگاه های مسئول به صورت 24 ساعته خواهد بود تا به صورت مستمر و دقیق بر وضعیت ترافیک نظارت شود.

معاون شهردار تهران بااشاره به اینکه شبکه مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی در روزهای پایانی سال در آماده باش کامل به‌سر می‌برند گفت: در نقاطی که تجمع مسافر داشته باشیم، ناوگان حمل و نقل عمومی با ظرفیت بیشتر به شهروندان خدمات‌رسانی می کند.

وی به فعالیت پایانه های مسافربری در ایام نوروزاشاره کرد و گفت: به دلیل انبوه مسافر در این ایام مکانهایی برای اسکان اضطراری مسافران در صورتی که به دلیل شرایط جوی امکان جا به جایی مسافر فراهم نباشد تدارک دیده شده است. همچنین بسته های فرهنگی و وسایل سرگرمی کودکان در این پایانه ها پیش بینی شده است.