جنگ لفظی روسها و اعراب / دلسوزی مجدد فیصل برای مردم سوریه!

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از درگیری لفظی میان وزیران امور خارجه روسیه و عرب در حاشیه نشست اتحادیه عرب در قاهره در خصوص بحران سوریه خبر داد.



بر اساس این گزارش، وزیران امور خارجه کشورهای عربی از جمله قطر و عربستان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به درگیری لفظی پرداختند.



از سوی دیگر سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان که رژیم متبوعش نه تنها به آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین کمک می کند، بلکه اعتراضات مسالمت آمیز مردم در شرق کشورش را نیز به طرز بی رحمانه ای سرکوب می کند، بار دیگر ژست طرفداری از مردم سوریه به خود گرفت و در اظهاراتی فریبکارانه گفت : تصمیمات توخالی به درد نمی خورد، خواهان توقف کشتار مردم سوریه هستیم.



در این حال سرگئی لاوروف در کنفرانس مطبوعاتی با وزیر امور خارجه قطر و دبیرکل اتحادیه عرب اعلام کرد در دیدار با مقامات عرب درباره پنج محور از جمله توقف خشونت و مخالفت با دخالت خارجی توافق کردیم.



وزیر امور خارجه روسیه افزود امیدواریم ماموریت عنان در سوریه به آغاز گفتگوها میان طرفهای ذیربط و نتایج مثبتی منجر شود.