فرماندار ساوجبلاغ مصوبات سه دوره سفر هیئت دولت را تشریح کرد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مطالبات شهرستان ساوجبلاغ و مصوبات رو به اتمام این شهرستان اظهار داشت: در دولت نهم و دهم عملیات عمرانی فراوانی انجام شده است و در طول سه دوره سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان، بیش از 51 روستا گازرسانی شده است و 18 روستا نیز تا هفته دولت و پایان سال 91 گاز رسانی روستاهای بالا 21 هزار خانوار به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: دو مرکز 10 تخت خوابی در بخش چندار و چهارباغ و بیمارستان 96 تخت خوابی امام جعفر صادق در هشتگرد نیز از مصوبات سفر گذشته به تصویب رسیده است در سفر دور چهارم فرایند تجهیز این بیمارستان ها در دستور کار قرار گرفته است.

حدادی گفت: شش سالن ورزشی هم در شرف بهره برداری و پنج سال ورزشی نیز در حال اتمام است.

وی در خصوص مصوبات شهرستان ساوجبلاغ در سفر سوم هیئت دولت اظهار داشت: 123 مصوبه و 171 پروژه در سومین سفر به تصویب رسید که بخشی از آن به اعتبارات ملی و بخشی استانی بوده است.

حدادی با مقایسه آماری مصوبات و بودجه دو شهرستان ساوجبلاغ و طالقان در سال های 89 و 90 عنوان کرد: در سال 88 اعتبارات این دو بخش بالغ بر 10 میلیارد و در سال 89 به 12 میلیارد و در سال 90 با جهشی به 110 میلیارد رسیده است و در تمامی بخش ها و فصل ها شامل راه، آبفا، بهداشت و درمان و... اعتبارات امسال و مصوبات سفر بیش از پیش از پنج تا 10 برابر شده است و شاهد توجه دولت به شهرستانها هستیم.

وی درباره مطالبات این شهرستان اظهار داشت: در سال 89 و 90 شش دانشگاه علمی کاربردی در شهرستان ساوجبلاغ فعال شده است و راه اندازی مجتمع آموزش عالی وزارت علوم یکی دیگر از مطالبات مردم این شهرستان در بخش آموزش محسوب می شود.

فرماندار ساوجبلاغ متروی هشتگرد کرج، 63 هزار واحد مسکن مهر، مجموعه ورزشگاه پنج هزار نفری را نیز از دیگر مصوبات در حال پیگری این شهرستان برشمرد.