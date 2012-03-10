اخبار کوتاه استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمدی، با حضور در جمع مداحان و ذاکران شاخص منطقه شمال غرب تهران در مدرسه شهید موسوی شهرآرا که برای گذراندن یک دوره آموزش تخصصی گرد هم آمده بودند، به ایراد سخنانی پیرامون اهمیت جایگاه ذاکران اهل بیت(ع) در دین مبین اسلام پرداخت.

وی گفت: یک مداح و ذاکربا تقوا، می تواند با ذکر اشعار خوب، جوانان را به خواندن نماز، انجام واجبات الهی و ترک محرمات دعوت کند.

دانش آموزان ورامینی پیشگیری از حوادث را آموزش دیدند

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گفت: ‌به منظور پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال،‌ آموزشهای لازم به دانش آموزان در 40 دبیرستان شهرستان ورامین ارائه شده است.

حمید ارسطوئیان افزود: این آموزشها شامل خطرات استفاده نادرست از مواد آتش زا،‌ نکات ایمنی مواجهه با مواد خطرناک و قابل اشتعال، پیشگیری از مواجهه با خطرات ناشی از استفاده از مواد محترقه و نیز روشهای مقابله با آتش سوزی است.

وی بیان داشت: کارشناسان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان ورامین تا روزهای منتهی به چهارشنبه آخر سال با حضور در مدارس مختلف نسبت به ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان به عنوان جامعه هدف، اقدام می کنند تا از حوادث احتمالی روز چهارشنبه سوری جلوگیری کنند.

ارسطوئیان ادامه داد: ‌در این راستا، بروشورهای آموزشی متعددی نیز تهیه و در اختیار دانش آموزان و شهروندان ورامینی قرار گرفته است.

برگزاری دو گفتمان دینی با موضوع جوان وانقلاب به همت تبلیغات اسلامی فیروزکوه

دو گفتمان دینی با موضوع جوان وانقلاب به همت تبلیغات اسلامی فیروزکوه برگزار شد.

یکی ازاستادان در این گفتمانها که در مدرسه بنت الهدی فیروزکوه برگزار شد، گفت: یکی از ویژگیهای کشور و جهان اسلام این است که ازنسل جوان و با نشاطی برخوردار است که اگر درمسیر درست تصمیم بگیرند، می ‌توانند جامعه را متحول کنند.

حجت الاسلام حسین حق شناس افزود: نقش نوجوانان در پیروزی انقلاب، نقش پررنگی بوده است،‌ چنانچه دانش آموزان زیادی در 13 آبان 1357 در راه انقلاب شهید شدند.

راه اندازی خط جدید اتوبوسرانی خاورشهر- مترو شهرری

به منظور خدمت رسانی به شهروندان، خط جدید اتوبوسرانی خاورشهر - مترو شهرری افتتاح می شود.

به منظور خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و اهالی خاور شهر، فاز نخست خط اتوبوسرانی در مسیر خاورشهر به مترو شهرری، با بکارگیری10 دستگاه میدل باس از 24 اسفند ماه راه اندازی می شود.