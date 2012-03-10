نماز موجب کاهش جرایم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمرتضی آلصاحبفصول ظهر شنبه در جلسه بررسی نظام جامع ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای نمازی دستگاههای اجرایی و ادارات استان زنجان، افزود: در نظام جامع، ارزیابی و نظارت انگیزههای درونی و ایمانی فراتر از بخشنامههای اداری بوده و اقامه نماز در ادارات و در بین آحاد جامعه با تکیه بر خاستگاه درونی انسانها صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان بخشهای اجرایی با انگیزههای خاص و شورآفرین در فعالیتهای نمازی حضور مییابند ادامه داد: در آستانه آغاز سال جدید همه مسئولان دستگاههای اجرایی بهعنوان شخصیتهای حقوقی در خدمت به آستان نماز در مأموریتهای کاری خود فضایی را باید در نظر بگیرند.
حجتالاسلام آلصاحبفصول افزود: همانطور که خداوند سبحان در آیه 41 سوره حج نمازگذاردن را از خصوصیات مسئولان جامعه اسلامی برمیشمرد، باید اقامه نماز در بین این افراد نهادینه شود وگرنه حکومت آنان با حکومت غیراسلامی هیچ تفاوتی ندارد.
معاون برنامهریزی، نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اقامه نماز کشور نظام جامع ارزیابی و نظارت را دارای 38 محور دانست و تصریح کرد: طی مطالعات یک سال و نیم گذشته و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر مطالبی در نظام جامع ارزیابی و نظارت جمعآوری شده است که باید به دست مسئولانی سپرده شود که با مخاطبان به صورت مستقیم سروکار دارند.
حجتالاسلام آلصاحبفصول افزود: در نظام جامع ارزیابی و نظارت، انگیزههای درونی و ایمانی فراتر از بخشنامههای اداری بوده و اقامه نماز در ادارات و در بین آحاد جامعه با تکیه بر خاستگاه درونی انسانها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با بسیج تعهدکاری و تجربه همه مسئولان بخشهای اجرایی در سال آینده کاری برنامههای نمازی ادارات استان علاوه بر ارزیابی و برنامهریزی به خوبی تدوین شود.
زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامهریزی ستاد مرکزی اقامه نماز کشور با تأکید براینکه طبق آیات قرآن کریم نماز جامعه را از هر کار زشت باز میدارد گفت: وجود فساد در جامعه با توجه به آیات قرآن کریم از بینمازی افراد آن جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمرتضی آلصاحبفصول ظهر شنبه در جلسه بررسی نظام جامع ارزیابی و نظارت بر فعالیتهای نمازی دستگاههای اجرایی و ادارات استان زنجان، افزود: در نظام جامع، ارزیابی و نظارت انگیزههای درونی و ایمانی فراتر از بخشنامههای اداری بوده و اقامه نماز در ادارات و در بین آحاد جامعه با تکیه بر خاستگاه درونی انسانها صورت میگیرد.
نظر شما