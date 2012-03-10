نماز موجب کاهش جرایم در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام سیدمرتضی آل‌صاحب‌فصول ظهر شنبه در جلسه بررسی نظام جامع ارزیابی و نظارت بر فعالیت‎های نمازی دستگاه‎های اجرایی و ادارات استان زنجان، افزود: در نظام جامع، ارزیابی و نظارت انگیزه‌های درونی و ایمانی فراتر از بخش‌نامه‎های اداری بوده و اقامه نماز در ادارات و در بین آحاد جامعه با تکیه بر خاستگاه درونی انسان‌ها صورت می‎گیرد.



وی با اشاره به اینکه مسئولان بخش‌های اجرایی با انگیزه‌های خاص و شورآفرین در فعالیت‌‌های نمازی حضور می‌یابند ادامه داد: در آستانه آغاز سال جدید همه مسئولان دستگاه‎های اجرایی به‌عنوان شخصیت‎های حقوقی در خدمت به آستان نماز در مأموریت‎های کاری خود فضایی را باید در نظر بگیرند.



حجت‎الاسلام آل‌صاحب‌فصول افزود: همان‎طور که خداوند سبحان در آیه 41 سوره حج نمازگذاردن را از خصوصیات مسئولان جامعه اسلامی برمی‎شمرد، باید اقامه نماز در بین این افراد نهادینه شود وگرنه حکومت آنان با حکومت غیراسلامی هیچ تفاوتی ندارد.



معاون برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد مرکزی اقامه نماز کشور نظام جامع ارزیابی و نظارت را دارای 38 محور دانست و تصریح کرد: طی مطالعات یک سال و نیم گذشته و با استفاده از تجربیات کشورهای دیگر مطالبی در نظام جامع ارزیابی و نظارت جمع‎آوری شده است که باید به دست مسئولانی سپرده شود که با مخاطبان به صورت مستقیم سروکار دارند.



حجت‌الاسلام آل‌صاحب‌فصول افزود: در نظام جامع ارزیابی و نظارت، انگیزه‌های درونی و ایمانی فراتر از بخش‌نامه‎های اداری بوده و اقامه نماز در ادارات و در بین آحاد جامعه با تکیه بر خاستگاه درونی انسان‌ها صورت می‎گیرد.



وی ادامه داد: امیدواریم با بسیج تعهدکاری و تجربه همه مسئولان بخش‎های اجرایی در سال آینده کاری برنامه‎های نمازی ادارات استان علاوه بر ارزیابی و برنامه‌ریزی به خوبی تدوین شود.

