فوتسالیست قمی تیم ملی را در رقابتهای چین همراهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، این بازیکن سعید تقی زاده است که هم اکنون یکی از بازیکنان مورد اعتماد علی صانعی سرمربی جوان تیم ملی فوتسال کشورمان به شمار می‌رود و در حالی تیم ملی را در تورنمنت بین المللی چین همراهی می‌کند که تیم‌های فوتسال چین، ژاپن و رومانی حریفان ایران در تورنمنت چین شدند.



تورنمنت فوتسال چین با حضور چهار تیم ایران، رومانی، چین و ژاپن اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد و این در حالی است که تیم فوتسال برزیل که در اکثر دوره‌های این تورنمنت حضور داشته برای سال آینده اعلام آمادگی نکرده و به این ترتیب تیم ملی ایران یک بازی تدارکاتی با پرافتخارترین تیم دنیا را از دست داد.



مصاف تیم ملی با چین، ژاپن و رومانی



برزیل در سال 90 قرار بود به ایران سفر کند که به علت برگزاری انتخابات فدراسیون این کشور این دیدار لغو شد در حالی که برنامه بازی‌های ایران در تورنمنت چین به این شکل است که ایران با چین روز 22 اردیبهشت، ایران با ژاپن روز 23 اردیبهشت و ایران با رومانی روز 24 اردیبهشت مسابقه می‌دهد.



رقابت های فوتسال بین المللی کشور چین در حالی برگزار می شود تیم ملی فوتسال کشورمان سال گذشته در این رقابت‌ها با یک پیروزی برابر چین، دو تساوی برابر رومانی و ژاپن و یک شکست مقابل برزیل عنوان سومی را به خود اختصاص داده بود.



درخشش ملی پوش صبا در لیگ برتر فوتسال



سعید تقی زاده بازیکن جوان و خوش‌آتیه بومی و از چهره‌های موفق تیم فوتسال صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور است که با درخشش خود در دو سه سال اخیر به تیم های ملی امید و بزرگسالان فراخوانده شده است.



تقی زاده از جمله فوتسالیست‌های موفقی است که فعالیت خود را از مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های استان قم آغاز کرد و بعد از درخشش در تیم‌های مختلف استانی، در چند سال گذشته در تیم های فوتسال ارم کیش، کیش ایر و امسال در تیم فوتسال صبای قم در سطح اول فوتسال کشورمان نیز به نمایش گذاشته است.



این بازیکن یکی از ستاره‌های درخشان صبای قم در مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تا این هفته بوده است که قرار است تیم ملی فوتسال کشورمان را در رقابت های بین المللی فوتسال کشور چین همراهی کند.

