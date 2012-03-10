23 هزار فرهنگی مازندران در آموزن ضمن خدمت مجلات رشد شرکت کردند

حسن عبدی سرکامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای ارتقا توانمندی ها و مهارت های علمی و حرفه ای فرهنگیان مازندران، آزمون دوره های آموزش ضمن خدمت غیر حضوری مجلات رشد در سطح آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان برگزار شد.

وی بیان داشت: این آزمون جمعه 19 اسفند به صورت همزمان در سراسر استان برگزار شد.

عبدی سرکامی با بیان اینکه محتوای آزمون مجلات رشد از 14 عنوان از مجلاتی که در بین فرهنگیان توزیع شده بود تهیه شد افزود: از مجموع 23 هزار و 625 فرهنگی شرکت کننده در این آزمون 14 هزار 435 نفر بانوان فرهنگی و 9 هزار و 190 فرهنگی مرد بودند.

وی، هدف از این آزمون را تنوع در ارائه محتواهای آموزشی، تنوع در ارائه محتواهای آموزشی، پیشبرد عدالت آموزشی، توسعه فرصتهای یادگیری و فرهنگ مطالعه علمی بیان کرد.

رئیس اداره برنامه ریزی، تأمین و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران افزود: این دوره‌ ها با استفاده از ظرفیت‌ مجله‌های رشد معلم، مدیریت، معارف اسلامی، آموزش ابتدایی، تکنولوژی آموزشی، آموزش راهنمایی،‌ علوم اجتماعی، مدیریت مدرسه در قالب مقالات، معرفی کتاب و منابع و گفت‌گو ارائه می‌شود.