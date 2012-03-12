فرهنگسازی در حوزه منابع طبیعی نیازمند بسیج همگانی است

مجید خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سازمان بسیج سازندگی همواره به ویژه در دولتهای نهم و دهم ارتباط تنگاتگ و خوبی با سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری داشته است، تصریح کرد: بسیج سازندگی به عنوان معین سازمان جنگلها مطرح است و می تواند در این عرصه نقش حمایتی ویژه ای داشته باشد.

خراسانی بر ضرورت مشارکت همه آحاد جامعه، مجلس و دستگاهها بر ترویج و فرهنگ سازی در منایع طبیعی تاکید و تصریح کرد: سازمان جنگلها تنها مسئول تحقق اهداف حوزه منابع طبیعی نیست و این سازمان مسئولیت مدیریتی و راهبردی دارد.



وی تصریح کرد: فقط سازمان جنگلها را مسئول دانستن، غفلت از وظایف سایر نهادها است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در ادامه تشکیل نشستی در سطحی عالی با حضور مسئولانی از وزارت کشور، سازمان بسیج سازندگی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و ... و تدوین برنامه ای پنج ساله به منظور بررسی شیوه های فرهنگ سازی و ترویج مشارکت در حفظ منابع طبیعی را به عنوان راهکاری پیشنهادی مطرح کرد.

وی افزود: همچنین سازمان جنگلها و وزارت جهاد کشاورزی نیز با برگزاری نشستی شعار "همه با هم" جهاد کشاورزی را عملیاتی کرده و نقش و وظیفه هر سازمانی در عرصه منابع طبیعی مشخص و مطالبه شود.

خراسانی نحوه صیانت از جنگلها را نیازمند بازبینی اساسی دانست و با اشاره به ظرفیت بسسیج سازندگی تصریح کرد: امروز بسیج سازندگی در 40 هزار نقطه کشور مستقر است که با استفاده از ظرفیت مهندسان و متخصصان فعال در این سازمان و همچنین تعریف وظیفه برای سازمانهای مختلف و تغییر نگاه می توان به ایجاد تحول در این عرصه امیدوار بود.