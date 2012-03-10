رئیس جمهور در ورزشگاه شهید جوینی ساوجبلاغ سخنرانی می کند

علی حدادی در تشریح برنامه های روز سفر رئیس جمهور به شهرستان ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 9.30 صبح در فرمانداری این شهرستان شورای اداری با حضوور وزیر آموزش به عنوان نماینده عالی دولت در بررسی مصوبات سه دوره سفر برگزار خواهد شد؛ وپس از آن ملاقات مردمی آغاز خواهد شد.

وی افزود: رئیس جمهور به همراه هیئت دولت نیز ساعت 16 وارد این شهرستان می شوند.

این مسئول ضمن اشاره به حضور تمام اقشار در استقبال از رئیس جمهور درخصوص مکان سخنرانی رئیس جمهور در این محل نیز اظهار داشت: ستادهای مردمی ، انجمن ها، ورزشکاران ، صنعتگران و.... همگی به استقبال رئیس جمهورخواهند رفت و در ورزشگاه شهید جوینی هشتگرد به ایراد سخنرانی رئیس جمهور می نشینند.