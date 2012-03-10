فعالیت داروخانه های شبانه روزی در نوروز/ برگزاری نمایشگاه ارمغان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تمامی داروخانه های شبانه روزی در مشهد و شهرستان های استان خراسان رضوی در ایام تعطیلات نوروزی فعال هستند.

غلامرضا کریمی افزود: طبق هماهنگی های انجام شده داروخانه های مستقر تا شعاع سه کیلومتری حرم مطهر رضوی نیز در کلانشهر مشهد طی ایام نوروز به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند.

وی اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه تامین دارو در سطح استان خراسان رضوی، افزود: بر اساس هماهنگی های انجام شده با شرکتهای پخش دارو لیست کمبودهای دارویی مشخص شده و برای تامین و توزیع آنها در میان داروخانه های سطح استان برنامه ریزی های لازم انجام شده است.

سرپرست روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی معرفی شد

معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی با حفظ سمت به عنوان سرپرست روابط عمومی این اداره کل معرفی شد.

محمد رضا خوش باطن اظهار کرد: تلاش می کنیم با ایجاد تعامل مطلوب با نهادهای مختلف، در پیشرفت ورزش استان و توسعه آن، نتایج درخشانی را طی سال 91 و سال‌های بعد رقم زنیم.

خوش باطن مدیریت هیجانات، افزایش مشارکت و هم افزایی، ارتقاء سرمایه های اجتماعی، جهت دهی افکار عمومی را از کارکردهای وسیع رسانه در مبحث ورزش عنوان کرد و گفت: باتوجه به این، می‌بایست با ظرفیتی حداکثری به رسانه نگاه کرده و میدان حضور آن را، فراخ تر از گذشته تعریف کرد.

مسئول حراست اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی معرفی شد

طی مراسمی در محل اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی، مسئول حراست اداره کل تازه ادغام شده راه و شهرسازی خراسان رضوی معرفی شد.

طی مراسمی که با حضور سرپرست اداره‌کل راه و ترابری و مدیرکل مسکن و شهرسازی استان، رئیس مرکز حراست وزارت راه و شهرسازی و مسئولان حراست استان برگزار شد، محمدرضا باغستانی به سمت اولین مسئول حراست اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی منصوب شد.

همچنین ابراهیم صنیعی، سرپرست اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی در این مراسم ضمن برشمردن رضایت مردم و امنیت جامعه به عنوان اصلی ترین مولفه ها و محورهای ثبات و دوام جامعه، افزود: رسالت حراست؛ صیانت از رضایت مردم و جلب اعتماد آنان است.

وی افزود: وجود 21هزار کیلومتر شبکه راهی و گستره فراخ فعالیت در زمینه های مختلف راهداری و راهسازی، مستلزم دارابودن توانی مضاعف و منحصر به فرد جهت انجام امور محوله در این راستا است که مسئول سابق حراست اداره کل توانست به شایستگی در این مسئولیت به مردم شریف خدمت نماید.

برگزاری نمایشگاه ارمغان هنر در نگارخانه رضوان

نمایشگاه آثار کلاژ و سوزن دوزی ارمغان هنردر نگارخانه رضوان مشهد برگزار می شود.

حراج آثار هنری با عنوان "ارمغان هنر" که به نمایش و فروش آثار دو تن از اساتید برجسته صنایع دستی مشهد اختصاص دارد در نگارخانه رضوان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه 30 اثر در ابعاد مختلف از استاد قصابان و استاد اصغرزاده که با استفاده از تکنیک های کلاژ و سوزن دوزی خلق شده‌اند به علاقمندان عرضه می شود.

این حراج آثار هنری که با هدف ورود آثار با اصالت به فضای اجتماعی و زندگی مردم و رونق بخشی به اقتصاد هنر برگزار می شود، از روز شنبه 20 اسفند ماه کار خود را آغاز می کند و تا 25 اسفند ماه ادامه می یابد.

علاقه‌مندان می توانند صبح‌ها از ساعت 9 الی 13 و بعدازظهرها از ساعت 16 الی 20 از این نمایشگاه دیدن فرمایند.