شورای امنیت عامل ناکامی سازمان ملل/ لغو حق وتو ضروری است

"رودولفو بنیتس" نماینده کوبا در سازمان ملل در تشریح نقاط ضعف ساختار سازمان ملل به خبرنگار مهر گفت: با نگاهی اجمالی به ساختار سازمان ملل متوجه می شویم که علت اصلی ناکارایی این سازمان وجود نهادی به نام شورای امنیت است.

وی افزود: این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان اصلی ترین ارگان بین المللی محل تجمع و تصمیم گیری تمامی کشورها در مورد مسائل جهانی است و از نظر قانونی مصوبات این نهاد باید از سوی تمامی کشورها مورد پذیرش و احترام باشد. با این حال می بینیم که این نقش توسط شورای امنیت با داشتن اعضایی که از حق وتو برخوردارند ایفا می شود. چنین مسئله ای در نظر بیشتر کشورهای جهان از جمله ما پسندیده نیست.

این دیپلمات کوبایی با بیان این که شورای امنیت سازمان ملل مشکلات ساختاری عظیمی دارد اظهار داشت: 5 کشوری که خود را ابرقدرت می دانند همه تصمیمات را به خود منحصر کرده اند، آنها قدرت وتو دارند و با استفاده از این قدرت در مورد تمامی مسائل حتی آنهایی که در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تصویب قرار گرفته اظهار نظر می کنند. این امر علت اصلی حمایت کوبا از اصلاح اساسی و سریع ساختار سازمان ملل است. ما به همراه شمار زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل از جمله اعضای غیردائم شورای امنیت و کشورهای در حال توسعه خواستار از بین رفتن قدرت وتو هستیم.

نماینده کوبا در سازمان ملل پیگیری بازسازی ساختار مجمع عمومی سازمان ملل با هدف افزایش قدرت این نهاد و اعطای جایگاه اصلی به آن به عنوان نهاد مرکزی سازمان ملل را به عنوان هدف دیگر کوبا اعلام کرد. به گفته وی این نهاد باید الگوی یک ارگان دمکراتیک واقعی بوده و نقش اصلی را در تصمیم گیری های بین المللی ایفا کند.

وی همچنین یادآور شد: در حال حاضر نیاز به کار مداوم و هماهنگ در زمینه های توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی در سازمان ملل حس می شود. به اعتقاد ما این سازمان باید در این زمینه ها بیشتر فعالیت کند.

بنیتس در بخش دیگری از این مصاحبه با رد مداخله نظامی ناتو در مسائل دیگر کشورها گفت: ما هر گونه اقدام نظامی ناتو در کشورهای دیگر را محکوم می کنیم همانطور که در مورد مداخله نظامی این پیمان در لیبی آن را محکوم کردیم. به اعتقاد ما اقدام نظامی نمی تواند مشکلات کشورها را حل کند.

وی تاکید کرد: در مورد مسئله لیبی نیز کوبا اقدام به ارسال نامه ای به رئیس شورای امنیت سازمان ملل کرده و خواستار توقف حمله نظامی شد. از سوی دیگر خواهان انجام مذاکرات برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز بین گروههای درگیر شدیم. این در حالی بود که حمله نظامی ناتو با مجوز شورای امنیت که تفسیر به رای برخی کشورها نیز همراه بود به کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان منجر شد و این با مفادی که در قطعنامه عنوان شده بود، مغایرت داشت.