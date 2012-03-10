اخبار کوتاه از شهرداری قم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه یک قم گفت: بر اساس تماسهای گرفته شده با سامانه ۱۳۷، در دوره اول دی ماه تا دهم بهمن ماه سال جاری، ۵۵۲ تماس مردمی در ارتباط با منطقه یک بوده است.



اکبر قلیچ گفت: در راستای رضایت ارباب رجوع در گام نخست سیستم نظارتی مجموعه ارتقا داده شد.



سیستم پاسخگویی به ارباب رجوع ۲۴ساعته شده است



وی ادامه داد: همچنین برای نخستین بار سیستم پاسخگویی به ارباب رجوع را ۲۴ ساعته کرده‌ایم که این اقدام رضایتمندی ارباب رجوع را چندین برابر کرده است.



وی افزود: از سوی دیگر سیستم نوبت دهی را در منطقه شهرداری راه اندازی کرده‌ایم و ارباب رجوع، کار‌شناس مربوطه را در این سیستم انتخاب و به آن مراجعه می‌کند.



تحویل یک شاخه گل رز به ارباب رجوع



شهردار منطقه یک قم بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات انجام گرفته در این راستا این بود که بسته‌های فرهنگی با آرم و مشخصات شهرداری آماده شده است تا پس از اتمام کار ارباب رجوع، همراه با یک شاخه گل رز به او تحویل داده شود.



وی ادامه داد: همچنین چنانچه مراجعه کننده کودکی به همراه داشته باشد بسته‌های مداد رنگی و دیگر لوازم التحریر به کودک اهدا می‌شود تا در ذهن او خاطره‌ای خوش از شهرداری بر جای بماند.



وی بیان کرد: ۱۵۰ پروژه شاخص در این منطقه در دست اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به محوطه سازی بقعه شیخ اباصلت در دروازه ری با مبلغ ۲. ۵ میلیارد ریال، احداث سرویس بهداشتی بوستان معلم با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون ریال، اجرای بستر سازی و روکش آسفالت بستر رودخانه، تخریب دیوار و اجرای محوطه سازی نبش میدان معلم، اجرای باند شمالی بلوار تعاون در بزرگراه عمار یاسر، اجرای فنداسیون تابلوهای بالاسری در خیابان بسیج و مصلی و زیرگذر بسیج اشاره کرد که برخی از آن‌ها ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما در مجموعه ۸۱ درصد این پروژه‌ها انجام شده است.



آماده سازی بوستان هاشمی، مهدی و معلم برای اسکان زائران



وی بیان کرد: بوستان‌های هاشمی، مهدی و معلم برای استفاده زائران نوروزی آماده و مهیا شده است و سیستم روشنایی تمامی این بوستان‌ها اصلاح و نواقص آن برطرف شده است.



قلیچ ادامه داد: همچنین در حال آماده سازی بوستان سلام هستیم تا برای نوروز آماده و برای استفاده مهمانان نوروزی مهیا شود.



وی بیان کرد: از سوی دیگر تقاطع غیرهمسطح بلوار ۱۵ خرداد یکی دیگر از پروژه‌هایی است که در منطقه یک قم در حال اجرا است.



ادامه عملیات عمرانی فاز ۵عمار یاسر



وی ادامه داد: همچنین ادامه عملیات عمرانی فاز ۵ عمار یاسر را خواهیم داشت تا سرانه فضای سبز منطقه را افزایش دهیم.



شهردار منطقه یک قم بیان کرد: اجرای عملیات فاز نخست خیابان شهید روحانی از دیگر برنامه‌های این منطقه است که امیدواریم تا شهریور سال آینده به اتمام برسد.



وی گفت: همچنین در خصوص طرح‌های ترافیکی نیز تعاملات خوبی با شورای ترافیک استان انجام شده است و امید است با پیشنهادهای ارائه شده شاهد کاهش ترافیک در سطح منطقه یک باشیم.



برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با تجارب شهرداری‌های پیشرفته



شهردار قم در اولین سمینار آموزشی آشنایی با تجارب شهرداری­های پیشرفته، ساختار و وظایف آن‌ها، استفاده از تجارب مدیریت شهری و سایر کلان شهر‌ها را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: استفاده از تجارب دیگر شهر‌ها و موفقیت­های آن‌ها از بسیاری هزینه­‌ها جلوگیری کرده و راه را برای رسیدن به نقطه مطلوب شهری و نهایتاً رسیدن به موفقیت هموار می‌­سازد.



محمد دلبری ضمن تاکید بر برنامه چهارم و پنجم توسعه به فراهم کردن زمینه تحقق مدیریت واحد شهری توسط دولت تاکید کرد و گفت: امیدواریم دولت محترم با تهیه دستورالعمل­های مناسب، اجرای قانون مذکور را رقم بزند.



دلبری ضمن اشاره به وجود مشکلاتی که روزانه با آن‌ها در مجموعه مدیریت شهری مواجه هستیم بیان کرد: ضعف قوانین در مجموعه عریض و طویل شهرداری و مدیریت شهری و عدم شکل­گیری مدیریت یکپارچه واحد شهری بر بسیاری از مشکلات افزوده است.



شهردار کلان شهر قم به یکی دیگر از مشکلات شهری اشاره کرد و گفت: شهرداری در شورای ترافیک استان عضو نیست و فقط به عنوان یک مدعو در جلسه شورای ترافیک استان حضور دارد و فاقد رای است در حالیکه ۹۵ درصد از امور ترافیک مربوط به شهرداری است.



دلبری ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۵ هزار حکم ناشی از ماده صد در شهرداری وجود دارد که هنوز اجرایی نشده است و خواستار همکاری و کمک دستگاه قضایی استان جهت اجرای این حکم‌ها هستیم.