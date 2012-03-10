اخبار ستاد استقبال از بهار در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 10 مشهد از پاکسازی محور ورودی شهر از میدان قائم(عج) تا ایستگاه زائر واقع در کیلومتر 15 جاده قوچان تا پایان سال جاری خبر داد.

حمید ضمیری با بیان اینکه در عملیات پاکسازی تمام ضایعات، نخاله های ساختمانی و شاخه های شکسته جمع آوری می شود، گفت: اجرای این عملیات که از ابتدای اسفند ماه آغاز شده، هزینه ای 400 میلیون ریالی را در بر داشته است.

وی بیان کرد: اجرای عملیات پاکسازی و نگهداری محور ورودی مشهد در ایام نوروز نیز پیش بینی شده است.

زمان سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی افزایش یافت

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: همه ساله با فرا رسیدن نوروز یک ساعت به سرویس‌دهی سازمان اتوبوسرانی افزوده می‌شد اما امسال این اقدام در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان از 20 اسفند صورت می‌گیرد.

مهدی خجسته در این مورد گفت: با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان در خصوص افزایش پیش از موعد ساعت کار ناوگان اتوبوسرانی، از امروز شنبه 20 اسفند ماه یک ساعت به زمان سرویس دهی اتوبوس‌ها افزوده شده است.

اظهار داشت: در حال حاضر سرویس‌دهی اتوبوس‌ها تا ساعت 20:30 انجام می‌شود اما از 20 اسفند ماه این زمان تا ساعت21:30 ادامه دارد.

مسابقه سفره چینی هفت سین در منطقه 7

شهرداری منطقه 7 مشهد با برگزاری مسابقه سفره هفت سین به استقبال هرچه زیبا تر بهار 91 می رود .

مجید محمدی فر، شهردار این منطقه در این باره اظهار داشت: مسابقه سفره چینی هفت سین به منظور زیبا سازی منظر شهری و استقبال از بهار با حضور بیش از 50 گروه از بانوان شهروند در منطقه 7 برگزار می گردد .

وی بیان کرد: این مسابقه 23 اسفند ماه در سالن ورزشی بابا قدرت این منطقه با اعتباری بالغ بر 10 میلیون ریال برگزار می شود.

محمدی فر از نصب 50 دستگاه بدنسازی در پارک های سطح منطقه خبر داد و افزود: با نصب بیش از 50 دستگاه بدنسازی در پارک ها و فضای سبز سطح منطقه محیطی شاد و مفرح را فراهم کرده است.

به گفته شهردار منطقه 7 مشهد با نصب این50 دستگاه تعداد کل وسایل بدنسازی پارکی در منطقه 7 به 202 دستگاه در 20 بوستان می رسد که برای انجام این پروژه 300 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

بوستان گلها میزبان زائران و مجاوران در ایستگاه بهارانه

شهردار منطقه 11 مشهد گفت‌: بوستان گل‌ها در ایام نوروز میزبان زائران و مجاوران در ایستگاه بهارانه خواهد بود.

حسین طاهری‌پور گفت: با هدف آشنایی با امام رضا(ع)، زیارت و فرهنگ میزبانی، ارتقا سطح هویت و تعلق خاطر به شهر مشهد مقدس، آشنایی با مکان‌ های گردشگری، ایجاد و افزایش نشاط و شادابی، حرفه آموزی با تاکید بر هنرها و حرف بومی و غنی سازی اوقات فراغت، به همت شورای اجتماعی محلات ناحیه دو این منطقه، بوستان گل‌ها نیز علاوه بر بوستان ملت میزبان زائران و مجاوران مشهدالرضا(ع) می‌باشد.

آمادگی شهرداری جهت استقبال از مسافران نوروزی

شهردار رشتخوار از آمادگی شهرداری جهت استقبال از مسافران نوروزی و اهدای یک اصله نهال و یک کارت تبریک به شهروندان رشتخواری از سوی شهرداری خبر داد.

محمد مهدی علیان با اشاره به ایجاد کمیته ای ویژه در شهرداری به منظور استقبال از بهار، گفت: عمده اقدامات شهرداری در آستانه نوروز، در راستای بهسازی فضای شهری به اجرا در خواهد آمد.

شهردار رشتخوار افزود: به منظور افزایش شادی و نشاط در شهروندان، بزرگترین سفره هفت سین در این شهر برپا می شود.

علیان با تقدیر از همدلی و تعامل اعضای شورای شهر با شهرداری در این راستا، گفت: برنامه هایی همچون نصب میله های پرچم، تقویت سازمان حمل و نقل عمومی شهر، راه اندازی آبنماهای میادین شهر و چراغانی معابر نیز در دستور کار شهرداری قرار دارد.