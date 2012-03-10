چاپ 250 کتاب آموزشی قرآن و حدیث توسط موسسه جامعه القرآن کریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی بعد از ظهر شنبه در آیین افتتاح دفتر مرکز موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت بوشهر با اشاره به لزوم گسترش موسسات قرآنی در همه نقاط کشور اظهار داشت: در صورتی که مراکز ثابت در شهرستان‌ها وجود داشته باشد، شاهد گسترش فعالیت‌های موسسه جامعه القرآن کریم خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرا شده توسط این موسسه برای ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه ادامه داد: تاکنون 20 هزار حافظ کل قرآن کریم از زمان آغاز کار این موسسه تربیت شده‌اند.

رئیس موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت با اشاره به در دست تدوین بودن سه کتاب آموزشی با موضوع قرآن و حدیث اضافه کرد: تا کنون 250 عنوان کتاب نیز چاپ کرده‌ایم.

وی به رتبه اول انتشارات موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت در بین 400 انتشاراتی قم از نظر تیراژ و توزیع اشاره کرد و افزود: کتب این موسسه به پنج زبان زنده دنیا ترجمه می‌شود.

طباطبائی همچنین به فعالیت 800 مربی قرآنی این مرکز در کشور اندونزی اشاره کرد و ادامه داد: موسسه جامعه القرآن کریم مربیانی برای دیگر کشورها را نیز تربیت می‌کند.

وی اضافه کرد: از استانداران نیز درخواست داشتیم که زمین مناسب برای ساخت کانون قرآنی در اختیار ما بگذارند و ما نیز با تفاهمنامه‌ای که با اوقاف داریم نسبت به ساخت کانون‌ها اقدام می‌کنیم.

در حاشیه این آیین علی امینی خردسال حافظ و مفسر کل قرآن کریم و از تربیت شدگان موسسه جامعه القرآن کریم و اهل بیت نیز پاسخگوی سوالات حضار بود که سخنان وی موجب تعجب و رضایت حاضران شد.