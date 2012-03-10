واگذاری بزرگترین هلدینگ پتروشیمی تا پایان فروردین 91

به گزارش خبرنگار مهر مقصود پورابولی امروز در یک نشست خبری از واگذاری بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور تا اواخر فروردین ماه سال آینده خبر داد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین با بیان اینکه ارزش اسمی هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان و دارای 14 شرکت فرعی و وابسته است، اظهار داشت: فعالیت شعب این کارگزاری از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

پورابولی به ایجاد دفاتر جدید کارگزاری بورس در استان های اهواز، البرز و تلاش برای فعال سازی دفتر بوشهر سخن گفت و تصریح کرد: دفاتر اختصاصی اصفهان و بوشهر در سال 91 آغاز به کار خواهند کرد.

وی از مذاکراتی برای راه اندازی تالار بندر انزلی به لحاظ وجود حجم بالای واردات چوب و فولاد از این منطقه خبر داد و گفت: معاملات آتی شرکت 5 برابر و معاملات کالایی نیز 3 برابر در سال جاری رشد داشته است.

مدیرعامل کارگزاری تامین سرمایه نوین تاکید کرد: عاملیت فروش اوراق صکوک اجاره شرکت قطارهای مسافربری جوپار به ارزش 415 میلیارد ریال و اوراق مشارکت بوتان به ارزش 200 میلیارد ریال نیز در اختیار این شرکت بود.

وی از افزایش تعداد مشتریان این کارگزاری به 2800 نفر در سال جاری خبر داد و گفت: این تعداد در سال گذشته 1300 نفر بوده است.