به گزارش خبرگزاری مهر، حفظ باتری در طول یک روز کامل معمولا از ویژگی هایی است که هر گوشی برای برتر بودن باید آن را داشته باشد و این یک روز کامل برای یک گوشی هوشمند شامل گوش دادن به موسیقی، چک کردن ایمیلها، ارسال پیامک، رزرو میز رستوران و بسیاری از فعالیتهای غیر آنلاین از قبیل عکاسی و تصویربرداری و بازی با گوشی خواهد بود.

وب سایت Cnet در 2 گزارش جداگانه 2 لیست از گوشی های هوشمند را ارائه کرده است که پس از انجام آزمایشهای مختلف پایداری باتری بر روی صدها گوشی هوشمند، به عنوان قدرتمند ترین و ضعیف ترین گوشی ها از نظر دوام باتری معرفی شده اند.

قدرتمندترین گوشی ها

در این رتبه بندی، گوشی موتورولا (Droid Razr Maxx) با دوام ترین باتری را در میان دیگر گوشی ها به خود اختصاص داده است و مدت زمان دوام باتری این گوشی برای مکالمه 19.78 ساعت اعلام شده است.

آی-فن 4 بدون استفاده از 3G رتبه دوم این رتبه بندی را به دست آورده است و دوام باتری این گوشی نیز 14.55 ساعت اعلام شده است. آی-فن 3GS اپل نیز در صورت غیر فعال بودن 3G و عمر باتری برابر 13.4 رتبه سوم را در این جدول به دست آورده است.

رتبه های چهارم و پنجم این رتبه بندی به گوشی های HTC Legend و بلک بری Curve 9360 اختصاص پیدا کره است که دوام باتری آنها به ترتیب 12.75 و 12 ساعت است. کمترین ساعت برای دوام باتری در جدول قوی ترین باتری های گوشی های هوشمند 6.33 ساعت است که به گوشی G'zOne Ravine 2 شرکت کاسیو اختصاص دارد.

رتبه قوی ترین گوشی های هوشمند از نظر دوام باتری

رتبه مدل مدت زمان مکالمه (دوام باتری) 1 Motorola Droid Razr Maxx 19.78 2 Apple iPhone 4 14.56 3 Apple iPhone 3GS 13.4 4 HTC Legend 12.75 5 RIM BlackBerry Curve 9360 12 6 HTC SDA 11 7 LG Optimus S 10.7 8 LG Optimus T 10.6 8a LG Optimus U 10.6 10 Sumsung Captive Glide 10.3 11 Samsung Galaxy S II 10 12 Huawei Mercury 9.32 13 Apple iPhone 4S 9.2 14 Samsung Focus S 9.01 15 DuraCore 8.95 16 LG Vortex 8.65 17 RIM BlackBerry Torch 9810 8.1 18 Huawei Ascend II 7.25 19 Pantech Burst 7 20 Casio G'zOne Ravine 2 6.33

ضعیف ترین گوشی ها

در مقابل وب سایت Cnet گوشی هایی را با ضعیفترین باتری ها معرفی کرده است که رتبه اول آنها به گوشی موتورولا i412 اختصاص دارد زیرا دوام باتری این گوشی در حالت مکالمه تنها سه ساعت است.

پس از آن گوشی به نام ZTE با 3.35 ساعت باتری، LG Encore با 3.6 ساعت باتری، سامسونگ Messager Tough با 3.82 ساعت باتری و LG Saber با 3.9 ساعت باتری رتبه های دوم تا چهارم ضعیفترین باتری ها را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی ضعیفترین گوشی های هوشمند از نظر عمر باتری

رتبه مدل دوام باتری 1 Motorola i412 3 2 ZTE Chorus 3.35 3 LG Encore 3.6 4 Samsung SCH-R630 3.82 5 LG Saber 3.9 6 HTC G1 4 6a Huawei M835 Ideas 4 8 RIM BlackBerry Curve 3G 4.18 9 HTC 7 Pro 4.5 9a HTC Pro 4.5

آزمایشهای دوام باتری

کارایی های گوشی های امروزی بسیار فراتر از تماس تلفنی ساده است، گوشی های موبایل امروزه از انبوهی از کارایی ها از قبیل کتابچه آدرس دقیق، دوربینهای دیجیتال، سیستم پیامک فوری، بلندگو، سیستم پخش موسیقی، سیستم پخش ویدیو و اتصال بلوتوث برخوردار است.

ساختار فیزیکی گوشی ها نیز بر روی میزان مصرف باتری آنها تاثیرگذار است. از این رو سایت Cnet عملکرد هزاران گوشی و ویژگی های اجرایی آنها از قبیل کارکرد ساده، کیفیت تماسها و عمر باتری را مورد آزمایش قرار داده است. در این رتبه بندی قیمت گوشی ها نیز مد نظر قرار داده شده است.

آزمایشهای انجام شده بر روی این گوشی ها در بخش کارایی شامل بررسی روند تکامل منو، آدرس دهی برنامه ها،

استقامت و کارایی ساده، وضوح تصویری نمایشگرطراحی نرم افزار و ارگونومیک بودن گوشی بوده است. همچنین در صورت لمسی بودن گوشی، توجه زیادی به واکنش سطح مشترک لمسی شده است. کارایی گوشی ها در موقعیتهای مختلفی مورد آزمایش قرار گرفته و مرئی بودن نمایشگر تحت شرایط نوری مختلف آزموده شده است.

کارایی های اساسی یک گوشی از قبیل اتصال به اینترنت، ارسال و دریافت اطلاعات، عکاسی و تصویربرداری، پخش موسیقی و فیلم نیز در این تستهای طول عمر باتری مورد بررسی قرار گرفته اند.

همچنین برای آزمودن دوام باتری در زمان مکالمه، گوشی را با شارژ کامل باتری، روشنایی 50 درصدی نمایشگر، تنظیم نور پس زمینه به شکلی که پس از 10 ثانیه خاموش شود، و تنظیم بلندی صدا بر روی 50 درصد، مورد آزمایش قرار گرفت، این آزمایشها چندین بار تکرار شده اند تا دو نتیجه نزدیک به هم و با اختلاف +/- 5 از آنها به دست بیاید. سپس از نتایج به دست آمده برای ایجاد این رتبه بندی استفاده شد.