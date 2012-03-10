430 دانش آموز سمپادی در مسابقات سراسری قرآن کریم شرکت کردند

اکبر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیست و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور 430 دانش آموز مراکز سمپاد استان برگزار شد.

وی بیان داشت: این مسابقات در چهار رشته حفظ قرآن کریم، حفظ ویژه، قرائت و معارف قرآن کریم در بین دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه برگزار شد.

وی اظهار داشت: بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم پسران به میزبانی مرکز شهید بهشتی قائم شهر در مرکز تربیت معلم این شهرستان و دختران به میزبانی مرکز فرزانگان ناحیه دو ساری در تربیت معلم دکتر شریعتی انجام پذیرفت.

وی با بیان اینکه سهمیه مازندران را جهت شرکت در مسابقات کشوری 128 نفر است، افزود: دانش آموزان شرکت کننده در این دوره از مسابقات از 17 مرکز سماد دخترانه و پسرانه در سطح استان شرکت کردند.

عالمی بیان داشت: بیست و یکمین دوره سراسری مسابقات قرآن کریم مراکز سمپاد در سه مرحله شامل مدرسه ،استان و کشوری برگزار می شود.

مسئول نمایندگی مدارس سمپاد مازندران افزود: این مسابقات، با هدف تشویق دانش‌آموزان نخبه به فراگیری علوم قرآنی، ایجاد زمینه‌ای سالم برای رقابت دانش‌آموزان برتر سراسر کشور در حوزه قرآن کریم،‌ ارتقای سطح قرآنی دانش‌آموزان، تلفیقی بین علم و دین و انس بیشتر دانش‌آموزان با قرآن کریم برگزار می‌شود.

