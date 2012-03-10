تدوین دانش نامه فرهنگی چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گنجی طرح تهیه دانش نامه فرهنگی این استان را از طرح‌های ارتقای شاخص‌های فرهنگی چهار محال و بختیاری دانست وافزود: دانشنامه فرهنگی، مجموعه‌ای کامل برای شناخت و معرفی پیشینه فرهنگی و طبیعی همراه با گردآوری و طبقه‌بندی اسناد و معرفی چهره‌های فرهنگی این استان و ارائه آن بر اساس اسناد و مدارک به زبان ساده است.

وی گفت: تدوین این دانشنامه شامل معرفی مشاهیر، مفاخر و آثار، اماکن و ابنیه ها فرهنگی و تاریخی، آداب، سنن، زبان، لهجه و گویش مردم چهارمحال و بختیاری ، بیش از سه سال طول می کشد.

وی تاکید کرد: دانشنامه فرهنگی رویکرد علمی داشته و با توجه به اینکه در آن به مولفه های ارزشی و اسلامی نگاه ویژه وجود دارد ، گنجینه ایی ماندگار برای نسل های آینده است.



حسین گنجی افزود: در تهیه دانشنامه فرهنگی استان چهار محال و بختیاری گروههای تخصصی مردم شناسی و تاریخ، گروه ادبیات، زبان و هنر و گروه اقلیم شناسی و جغرافیا فعالیت خواهند داشت.

گنجی به اجرای این طرح برای نخستین بار در استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: در گذشته درباره تمدن و فرهنگ استان اقداماتی به صورت پراکنده انجام گرفته بود که به دلیل عدم تمرکز در برنامه‌ریزی و تداوم، نقطه ی آغاز و پایان آنها مشخص نبوده و نتیجه‌گیری خاصی نیز بر اساس آنها به عمل نیامده است وامیدواریم این طرح بتواند کار خود را به شیوه علمی که آغاز کرده به پایان رسانیده و فرهنگ غنی و اصیل این استان که ریشه در باورهای دینی و ملی دارد را به نحو کاملا کارشناسی شده ارائه دهد.

شاعر و فرهیخته بروجنی تجلیل می شود

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجن گفت : در مراسمی از"حیدرعلی طالب پور" شاعر و فرهیخته بروجنی تجلیل می شود.

اسماعیل آجاکه اذعان داشت: درچهارمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجن، برگزاری مراسم بزرگداشت حیدر علی طالب پور بروجنی، استاد بزرگ شعر و فرهنگ همراه با نکوداشت نخستین معلم قرآن شهربروجن به تصویب رسید.

وی افزود: مرحوم حاج محمد زمان منصوری اولین پرچم دار گسترش و توسعه فرهنگ قرآنی به شیوه ی آموزشی در شهر بروجن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجن تاکید کرد: آگاهی رسانی برای مردود دانستن مراسم خرافی پایان سال در این شهرستان انجام خواهد گرفت.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد چاپ ، نشر و نصب هرگونه اقلام تبلیغاتی با اخذ مجوز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وشهرداری انجام گیرد.

نشست هم اندیشی گروه های نمایشی در چهارمحال و بختیاری برپا می شود



نخستین نشست هم اندیشی گروه های نمایش روز یکشنبه در سالن کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

دراین نشست علی ایزدی مدیر دفتر استقرار گروه های نمایش سراسر کشوردر نشستی با گروه های نمایش استان به تبادل اطلاعات می پردازد.

علی ایزدی در جمع کارشناسان هنرهای نمایشی و سرپرست گروه های نمایش استان به چگونگی استقرار گروه های نمایش خواهد پرداخت.

طرح استقرار گروه‌های نمایشی سراسر کشور با هدف حمایت جدی از گروه‌ها انجام می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری تجلیل شد

همزمان با هفته تربیت اسلامی از 28 سال فعالیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در عرصه تربیت و پرورش اسلامی در آموزش و پرورش تجلیل شد.

با اعطای لوح معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری از 28 سال فعالیت حسین گنجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری قدردانی شد.

کارهای فرهنگی باید جنبه عملیاتی داشته باشد



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، تربیت اسلامی را صدقه جاریه شهیدان رجایی و باهنر خواند و اذعان داشت: وقتی کارهای فرهنگی تحقق می یابند که فعالیت های فرهنگی عملیاتی و اثرگذارشده به رفتار و فرهنگ عمومی در بین آحاد جامعه تبدیل شوند.



حسین گنجی افزود: تعادل بخشی در توسعه فرهنگی لازمه اثرگذاری و پیشرفت درمسیر فرهنگی است و بر این اساس آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی موثرترین عنصر در تبادل فرهنگ ها است.



وی به اثر بخشی فرهنگیان در این حیطه اشاره کرد و تصریح کرد: ارائه راهکارها و ایده ها از ذهن مربیانی بر می آید که در ارتباط تنگاتنگ با نسل های آینده ساز قرار دارند.



گنجی افزود: تلاش برای تکمیل و گسترش ظرفیت های فرهنگی موسسات فرهنگی و قرآنی در استان چهارمحال و بختیاری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است بر این اساس کمیته توسعه قرآن و معارف اسلامی به عنوان یک راهبرد مهم تشکیل شده است.

برترینهای ششمین جشنواره داستان نویسی شهرستان بروجن معرفی شدند



ششمین جشنواره داستان نویسی شهرستان بروجن با معرفی برترین ها در فرهنگسرای شهر بروجن به کار خود پایان داد.

برگزیدگان این جشنواره در سه بخش داستان نویس، داستان عمومی و قصه گویی با رای هیئت داوران اعلام شدند.

دربخش داستان نویسی با اهدای لوح تقدیر وجایزه نقدی پانصدهزار ریالی از فاطمه بنائیان (نویسنده نوجوان) با داستان "خدایی که در قلب من است" تقدیر شد.

کامران بهرامی با داستان "تاکسی" ، نجمه خسرو پوربا داستان "شکنجه گر"، اکبر شهرانی کرانی با داستان "سلول شماره 5" ،سمیه عالی پوربا داستان "حسرتِ رویا" و " فاطمه شیخی" از لردگان تقدیر شدند.

دربخش داستان عمومی، هیئت داوران با اهداء لوح تقدیر و مبلغ پانصد هزار ریال از فاطمه محبی تقدیر کرد.

در این بخش با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی پانصد هزار ریالی از تابنده زمانی (پیش کسوت قصه و داستان بروجن)، مهناز میر شکار با قصه "موش دم دراز" و مریم مردانی با قصه" پادشاه آمریکایی تقدیر شد.

منیژه ابراهیمیان از شهرکرد با قصه "قورباغه خوشبخت" وبا کسب رتبه دوم، لوح تقدیر وجایزه نقدی یک میلیون وپانصد هزار ریالی را به خود اختصاص داد.

ارتباط بین مدرسه و خانواده در مدارس هوشمند به شکل منسجم تری کنترل می شود



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در مدارس هوشمند ارتباط بین مدرسه و خانواده به شکل منسجم تری کنترل و مدیریت می شود.

حسین گنجی بیان کرد: مدرسه هوشمند برای ایجاد محیط یادگیری، یاددهی و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌آموزان تحت عنوان پژوهنده نقش بسزایی ایفا می کند.

وی گفت: مدرسه هوشمند به عنوان یکی از ارکان نظام ملی نوآوری و آموزشی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاداسلامی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: آشنایی با مفاهیم وکلیات مدرسه هوشمند به واسطه نوین بودن در کشور اقدامی موثر در سیاست آموزشی است.

گنجی اذعان داشت: آگاه‌سازی و توانمندسازی رکن‌های اصلی هوشمندسازی مدارس از جمله مدیران، معلمین و دانش‌آموزان به عنوان عامل کلیدی موفقیت به شمار می‌رود.