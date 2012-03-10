سند راهبردی کتابخانه های عمومی استان اردبیل تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای معاونان کتابخانه های عمومی اضافه کرد: این برنامه برای بررسی نهایی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور ارسال شده است.

به گفته وی پس از تائید نهایی در نهاد کتابخانه های عمومی به عنوان سند راهبردی طی آینده ای نزدیک در استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به سند چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در افق 1404 اشاره کرد و افزود: در این سند باید در سرانه کتابخانه ای در فهرست 15 کشور برتر دنیا و در منطقه به جایگاه اول دست یابیم.

وی تصریح کرد: این سند به عنوان راهنما در تدوین اسناد راهبردی و برنامه ریزیهای سالانه محسوب می شود.

فرهمندامین با اشاره به رشد حوزه های مجازی و فناوریهای الکترونیکی و تغییر در شیوه اداره کتابخانه ها از جایگاه سنتی به شیوه کاملا پیشرفته یاد آور شد: بیاید بر اساس این پیشرفتها حرکت کنیم.

وی همچنین به ارتقا جایگاه فرهنگی کتابخانه ها و تبدیل شدن این مکانهای علمی به عنوان مرکزی برای حضور حداکثری توده های مختلف مردمی و افزایش سرانه مطالعه مفید تاکید کرد.