برپایی 6 ایستگاه نوروزی در کرج/ توزیع بسته های معرفی جاذبه های گردشگری

علی اصغر کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته در شهرداری کرج برای استقبال از ایام نوروز گفت: همزمان با ایام نوروز شش ایستگاه نوروزی در سطح استان برپا می شود که تلاش دارند مسافران نوروزی استان را برای استفاده بهینه از زمان تعطیلات خود هدایت کنند.

وی افزود: در این راستا 20 هزار بسته معرفی گردشگری و جاذبه های استان آماده و در ایام نوروز بین مسافران توزیع می شود.

وی همچنین از آذین بندی معابر شهری و مناطق مختلف شهرداری کرج همسو و مطابق با سنتهای نوروزی خبر داد و گفت: در مناطق مختلف شهرداری کرج علاوه بر آذین بندی، سفره های هفت سین با طراحی هنرمندان کرجی نیز چیده و تزئین می شود.

کمالی زاده تصریح کرد: رنگ آمیزی جداول، المانهای شهری، پاکسازی فضا و گلکاری پارکها و میادین شهری نیز آغاز شده تا شهر با چهره ای شاد و پرطراوت به استقبال نوروز 91 برود.

وی گفت: روشنایی معابر نیز بررسی و ساماندهی شده است و هیچ مشکلی در معابر شهری از بابت روشنایی وجود نخواهد داشت ضمن آنکه آذین بندی از نوع چراغانی نیز در معابر اصلی به مناسبت سال نو خواهیم داشت.