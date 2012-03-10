محمودآباد میزبان همایش استانی تئاتر نیایش و نمایش شد

حمیدرضا کوزه ‌گر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با هدف اشاعه فرهنگ ناب و انسان‌ ساز نماز و بهره‌ گیری از هنر زیبا و متعالی و روح‌ بخش نمایش برنامه‌ ریزی شده است.

وی تصریح کرد: بر این باور هستیم که بیان مفاهیم اصول ارزشهای دینی و الهی در قالب هنر تئاتر همراه با خلاقیت و نوآوری مطابق با مقتضیات زمان و شرع الهی جذاب، تاثیرگذار و ماندگار خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود آباد با اشاره به اینکه دبیرخانه این همایش از سه ماه قبل آغاز به کار کرد، تصریح کرد: 12 متن نمایشی به دبیرخانه ارسال شد و در پی بازخوانی متون توسط داوران، 11 متن تایید و سپس برای مرحله اجرا، هشت متن بازبینی شدند که در مرحله آخر پنج متن نمایشی برای اجرا انتخاب شدند.

وی گرو‌های نمایشی راه ‌یافته به مرحله نهایی را شامل شیرین من بمان، نمایش آذر، نمایش آخرین سرباز، نمایش رسول و نمایش پدرانه عنوان کرد.

کوزه ‌گر اضافه کرد: این همایش در روزهای 22 و 23 اسفند ماه در مجتمع فرهنگی و هنری غدیر محمود آباد به روی صحنه می‌روند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی محمود آباد افزود: اختتامیه این همایش عصر روز سه‌شنبه 23 اسفند از ساعت 16 عصر با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، معاونان اداره کل، فرماندار، ائمه جمعه شهرهای محمودآباد و سرخرود، روسای ادارات، جمعی از هنرمندان و اهالی نمایش شهرهای مازندران برای تجلیل از گرو‌های نمایشی حاضر در همایش برگزار می‌شود.