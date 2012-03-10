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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

محمدی در گفتگو با مهر:

مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان در نوروز آماده باش هستند

مراکز درمانی تامین اجتماعی زنجان در نوروز آماده باش هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: با اجرای طرح آماده‌باش نوروزی واحدهای درمانی تأمین‌اجتماعی و تشکیل ستاد نوروزی مدیریت درمان استان‌ زنجان ، مراکز درمانی تامین‌اجتماعی در ایام نوروز به ارائه خدمت می‌پردازند.

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هماهنگی های انجام شده با سایر ارگان ها و واحدهای زیر مجموعه، اقدامات مورد نیاز را برای رفاه حال بیمه‌شدگان و بیماران به عمل خواهیم آورد.

وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نوروز بیمارستان‌های امام حسین (ع) و امید ابهر به طور شبانه‌روزی به ارائه خدمت خواهند پرداخت و متناسب با تعداد مسافران نوروزی، ساز و کارهای ارائه خدمت به مسافران نوروزی و بیمه شدگان تامین اجتماعی همزمان با سراسر کشور ارائه خواهد شد. 

مدیر درمان تامین اجتماعی زنجان با بیان اینکه، طرح آماده باش نوروزی مراکز درمانی استان با درج پلاکاردهای مخصوص و در مبادی ورودی شهر، به مردم و مسافران عزیز در خصوص ارائه خدمات درمانی مدنظر با ذکر نشانی مراکز و خدمات قابل ارائه اطلاع رسانی خواهد شد ، افزود: رؤسای بیمارستان‌ها در طول زمان اجرای طرح آماده‌باش نوروزی به صورت مستمر نحوه ارائه خدمت به بیماران در واحدهای مشمول طرح را بررسی  کرده و درخصوص رفع مشکلات احتمالی در اسرع وقت اقدام خواهند کرد.

وی افزود: بیماران و بیمه شدگان عزیز می توانند هرگونه مسائل و مشکلات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان را در طول تعطیلات نوروزی از طریق سامانه پیامک شماره 30007227001612 و یا از طریق شماره تلفن 4224713 مراتب را با مراکز درمانی در میان بگذارند.

محمدی افزود:  امسال برای اولین بار و در اجرای این بخشنامه کارشناسان زبده از حوزه درمان استان، برای نظارت بر حسن اجرای نحوه ارائه خدمات درمانی، به استانهای همجوار عزیمت خواهند کرد.

کد مطلب 1556588

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