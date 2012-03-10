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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

سینما از دیدگاه هنر نمایش داده شد

بهشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاهی با عنوان سینما از دیدگاه هنر در قالب پوستر، امروز و فردا در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر برپا است.

علی اصغر باباکوهی اشرفی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهشهر در این باره به خبرنگار مهر گفت: 50 پوستر که برگرفته از برترین آثار فیلمهای معناگرای سینمای ایران و جهان بوده در معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

وی افزود: این آثار کاری از سمیه ایمنی یکی از طراحان و گرافیستهای شهرستان بهشهر بوده که در حاشیه نمایشگاه، جلسه نقد و بررسی آثار گرافیکی را خواهیم داشت.

باباکوهی بیان داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون به صورت میانگین، ماهانه سه نمایشگاه در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی بهشهر بر پا شد.

کد مطلب 1556592

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