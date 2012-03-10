ساوجبلاغ میزبان وزیر آموزش و پرورش/ گلزار شهدای ساوجبلاغ گلباران می شود

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های آموزش و پرورش در چهارمین دور از سفرهای هیئت دولت به این استان، ضمن خیر مقدم به رئیس جمهور و هیئت همراه گفت: مسئولان و مدیران آموزش و پرورش استان البرز از ساعت 9 صبح یکشنبه به همراه وزیر آموزش و پرورش در گلزار شهدای ساوجبلاغ حضور یافته و با نثار گل به گلزار شهدا، با آرمانهای آنها تجدید میثاق می کنند.

وی افزود: بلافاصله بعد از این مراسم شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ با حضور مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استان و شهرستانهای تابعه با ریاست وزیر آموزش و پرورش تشکیل می شود.

حلیمی تصریح کرد: بعد از تشکیل شورای اداری شهرستان، جناب حاجی بابائی با حضور در مرکز استان در نشستی که با حضور مدیران مناطق برگزار می شود، مشکلات و معضلات آموزش و پرورش مناطق مختلف کرج را بررسی کرده و مصوبات دور قبلی سفر را پیگیری می کنند.

وی گفت: حضور در جلسه هیئت دولت آخرین برنامه آموزش و پرورش در روز یکشنبه خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز همچنین از آمادگی اهالی آموزش و پرورش، معلمان و دانش آموزان استان برای حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور و هیئت همراه خبر داد و گفت: شایسته است که البرزیان استقبال با شکوه و گرمی از هیئت دولت در آستانه سال نو داشته باشند و که بی شک این امر نوعی قدردانی و عرض تشکر از جانب مردم خواهد بود.

