پرداخت جوایز صادراتی دو سال در ایران عقب ‌است

علی ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به رابطه کنونی صنعت و دانشگاه به منظور تجاری‌سازی ایده‌های علمی در مراکز صنعتی، اظهار داشت: تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت می‌تواند برای اقتصاد استان منشا اثر باشد و برخی از شرکت‌ها از این ارتباط توانسته‌اند کالای صادراتی تولید کنند.

وی تحریمهای اقتصادی در بخش بانکی را یکی از مسائل پیش روی صادرکنندگان برشمرد و گفت: حفظ مشتری برای صادرکنندگان ایرانی در شرایط کنونی بسیار دشوار شده است زیرا در بخش حمل و نقل و انتقال ارز با موانع سختی روبرو هستند.

صادرکننده نمونه استان اصفهان با انتقاد از برخی مسئولان دولتی در ارائه وعده به بخش خصوصی، گفت: در فاز نخست هدفمند شدن یارانه‌ها ریالی به بخش تولید اختصاص نیافت ولی مسئولان از حمایت‌های خود در فاز دوم خبر می‌دهند.

وی با اشاره به دغدغه اشتغال در کشور ما که بیشتر در بین قشر جوان وجود دارد، تاکید کرد: تولید و صادرات می‌تواند مساله اشتغال کشور را حل کند که این موضوع نیازمند عمل به حرف‌های مسئولان دولتی دارد نه پرداختن صرف به وعده‌های تو خالی که نمونه آن را در پرداخت به روز جوایز صادراتی مشاهده کردیم که هنوز دو سال نسبت به صادرات انجام شده عقب است.

ظهیری در ادامه به نقش دولت در برابر تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: بخش تولید نیازمند حمایت‌های دولت نیست بلکه خواستار تسهیل و برداشتن مانع پیش رو است.

وی بیان داشت: گفت: ارائه معافیت گمرکی برای صادرکنندگانی که نیازمند قطعات وارداتی هستند یک گام موثر در توسعه صادرات است.