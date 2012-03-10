55 درصد از مددجویان کمیته امداد اردبیل زنان سرپرست خانوار هستند

بهروز زلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: اولویت خدماتدهی ما به خانوادههای سرپرست زن است که به دلایل مختلف از قبیل فوت سرپرست و بد سرپرستی باید نیازهای فرزندان و افراد تحت تکلف را تأمین کنند.
وی توانمند کردن زنان سرپرست خانوار را بسیار ضروری دانست و افزود: یکی از اصلیترین شاخصههای برنامهریزیها و اقدامات حمایتی ما توجه به این خانوادهها است تا رفع نیاز شوند.
زلالی در مورد برگزاری جشن نیکوکاری نیز تصریح کرد: این جشن با هدف تقویت روحیه انفاق و ایثار و همنوع دوستی همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز برگزار میشود و و بیشتر ترویج سنت انفاق و احسان و رفع نیازمندی افراد محروم جامعه مدنظر است.
این مسئول یادآور شد: کمیته امداد به عنوان پیوند دهنده کمککنندگان به کمکگیرندگان، که این جشن را در آستانه نوروز برپا میکند تا هدایا و کمک های پرداختی انسانهای نیکوکار به دست افراد فقیر و نیازمند جامعه برسد.
به گفته وی با توجه به فرارسیدن سال نو و شناسایی نیاز خانوادههای بیبضاعت سعی شده این جشن بهترین محمل در رفع نیازهای آنها باشد.
وی با بیان اینکه رویکرد کمیته امداد توانمندسازی خانوادههای زیر پوشش این نهاد است، عنوان کرد: در برنامهریزیهای انجام شده وامهای قرضالحسنه اشتغال با هدف ایجاد فرصتهای اشتغال و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای به صورت کاملاً قرض الحسنه پرداخت میشود.
زلالی افزود: خانوادهها با بهرهگیری از این وامها چه از منابع امداد و چه تسهیلات بانکی به ایجاد فرصتهای اشتغال اقدام میکنند تا به خودکفایی برسند.
وی با بیان اینکه وامهای کارگشایی کمیته امداد 100 درصد به شکل قرضالحسنه و با کمترین درصد سود است تصریح کرد: وامهای محکومان نیز برای زندانیان نیازمند با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پرداخت میشود.
اعتباری برای عیدی مددجویان ابلاغ نشده است
مدیر کل کمیته امداد استان اردبیل در باره زمان پرداخت عیدی مددجویان تصریح کرد: تاکنون اعتباری در این زمینه پیشبینی و ابلاغ نشده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه یارانهها از سوی دولت پرداخت شده است، کمیته امداد به عناوینی دیگر و از محل کمکهای جمعآوری شده جشن نیکوکاری به تمام خانوارهای زیر حمایت خود در حد رفع نیاز امدادرسانی میکند.
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