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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

اسد خواستار شد؛

راهداران در ایمن سازی جاده های مازندران جدیت داشته باشند

راهداران در ایمن سازی جاده های مازندران جدیت داشته باشند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری مازندران از راهداران خواست در آستانه سال نو نسبت به ایمن سازی جاده های استان جدیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در نشست با روسای ادارات تابعه راه و ترابری مازندران، خواستار آمادگی کامل راهداران برای ایمن سازی محورهای استان در نوروز 91 شد.

وی افزود: هر یک از کارکنان راه و ترابری استان باید با نگاه مدیریتی کارهای اجرایی را پیش برده و با داشته ها و نداشته های موجود بسازند.

اسد برضرورت نظم در کارها تاکید و تصریح کرد: باید در هر مکانی که در حال خدمت گذاری به مردم هستید با تمام توان تلاش و وقت گذاشته و با ارائه برنامه های از پیش تعیین شده و منظم از هیچ کوششی برای آبادانی این استان و کشور دریغ نکنیم.

مدیر کل راه و ترابری مازندران برتعامل و برادری در بین کارکنان تاکید و عنوان کرد: همدلی و هماهنگی و احترام متقابل از جمله فاکتورهای مهم در ارائه یک کار موفق در یک مجموعه بوده و لذا از همه تلاشگران در مجموعه راه و ترابری استان انتظار ایجاد چنین فضایی را داریم.

اسد به اقدامات گسترده در زمینه ایمن سازی محورهای ارتباطی استان اشاره کرد و افزود: این اداره کل تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مسافران نوروزی جاده ها در آغاز سال جدید سفری کم خطر را تجربه کنند.

وی، خواستار ارائه طرح و برنامه از سوی همه ادارات تابعه شد و افزود: حفظ و حراست از حریم راهها از اولویتهای اصلی این اداره کل بوده و همه روسای ادارات تابعه و ستادی باید در طرح پاکسازی حریم راهها فعال و کوشا باشند تا بتوانیم محوری پاک و ایمن را برای رانندگان و مسافرتن استان ایجاد کنیم.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با نگاه ویژه بر عملیات اجرایی در زمینه های نوسازی ناوگان راهداری، ساماندهی علائم و تجهیزات ایمنی راهها، اتمام در اجرای آسفالت شانه راهها به منظور افزایش ضریب ایمنی، اجرای طرحهای مدیریت سرعت و آرام سازی ترافیک خواستار توجه همه رو سای تابعه و ستادی به این بخشها شد.

کد مطلب 1556599

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