راهداران در ایمن سازی جاده های مازندران جدیت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در نشست با روسای ادارات تابعه راه و ترابری مازندران، خواستار آمادگی کامل راهداران برای ایمن سازی محورهای استان در نوروز 91 شد.

وی افزود: هر یک از کارکنان راه و ترابری استان باید با نگاه مدیریتی کارهای اجرایی را پیش برده و با داشته ها و نداشته های موجود بسازند.

اسد برضرورت نظم در کارها تاکید و تصریح کرد: باید در هر مکانی که در حال خدمت گذاری به مردم هستید با تمام توان تلاش و وقت گذاشته و با ارائه برنامه های از پیش تعیین شده و منظم از هیچ کوششی برای آبادانی این استان و کشور دریغ نکنیم.

مدیر کل راه و ترابری مازندران برتعامل و برادری در بین کارکنان تاکید و عنوان کرد: همدلی و هماهنگی و احترام متقابل از جمله فاکتورهای مهم در ارائه یک کار موفق در یک مجموعه بوده و لذا از همه تلاشگران در مجموعه راه و ترابری استان انتظار ایجاد چنین فضایی را داریم.

اسد به اقدامات گسترده در زمینه ایمن سازی محورهای ارتباطی استان اشاره کرد و افزود: این اداره کل تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا مسافران نوروزی جاده ها در آغاز سال جدید سفری کم خطر را تجربه کنند.

وی، خواستار ارائه طرح و برنامه از سوی همه ادارات تابعه شد و افزود: حفظ و حراست از حریم راهها از اولویتهای اصلی این اداره کل بوده و همه روسای ادارات تابعه و ستادی باید در طرح پاکسازی حریم راهها فعال و کوشا باشند تا بتوانیم محوری پاک و ایمن را برای رانندگان و مسافرتن استان ایجاد کنیم.

مدیرکل راه و ترابری مازندران با نگاه ویژه بر عملیات اجرایی در زمینه های نوسازی ناوگان راهداری، ساماندهی علائم و تجهیزات ایمنی راهها، اتمام در اجرای آسفالت شانه راهها به منظور افزایش ضریب ایمنی، اجرای طرحهای مدیریت سرعت و آرام سازی ترافیک خواستار توجه همه رو سای تابعه و ستادی به این بخشها شد.