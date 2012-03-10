سال آینده 30 میلیارد ریال به فدراسیون ورزش روستایی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول کلهر ظهر شنبه در مجمع عادی هیئت ورزش‌های روستایی و عشایری استان زنجان با بیان اینکه روستائیان در تمام عرصه ها از جمله ورزش حضوری فعال و اثر بخش دارند افزود: باید با کمک همدیگر و با روابط صمیمی و منطقی تر مشکلات پیش روی در عرصه ورزش روستایی و عشایری را برطرف کرد تا شاهد رشد و شکوفایی بیش از پیش این مقوله مهم در سطح روستاهای کشور باشیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده این فدراسیون برای سال آینده، افزود: در همین راستا سال آینده در حدود 30 میلیارد ریال از اعتبارات فدراسیون در بخش تجهیز و 10 میلیارد ریال نیز به بحث برگزاری رقابت‌های منطبق با تقویم ورزشی اختصاص خواهد یافت.



کلهر با بیان اینکه خوشبختانه وزارت ورزش نگاه ویژه‌ای به ورزش روستایی و عشایری داشته است، تصریح کرد: این نگاه ویژه باعث شده است تا همه تلاش خود را برای برگزاری هرچه بهتر مسابقات معطوف کنیم و بدون شک اهتمام به این موضوع، بدون تجهیز خانه‌های ورزشی روستایی که یکی از نیازهای اساسی و اولیه برای برگزاری رقابت‌ها به شمار می‌رود، میسر نخواهد شد.



دبیر فدراسیون ورزش روستایی و عشایری کشور، با تأکید بر اینکه خوشبختانه طی چند سال اخیر روستائیان در عرصه ورزش کشور خوش درخشیده‌اند، گفت: بیمه ورزشکاران روستایی یکی از راه‌های جذب ورزشکار به سمت ورزش است، به همین خاطر استان‌ها باید تلاش کنند تا با اهتمام به این موضوع و برگزاری مسابقات متعدد، ضمن جذب اعتبارات لازم از فدراسیون، آمار ورزشکاران بیمه شده خود را نیز افزایش دهند.



کلهر با بیان اینکه استان ها باید بیمه ورزشکاران و میزبانی مسابقات را جدی تر بگیرند، افزود: شهرستانها اگر امکانات و شرایط لازم را فراهم آورند علاوه بر تزریق اعتبارات می توانند از مزیت میزبانی مسابقات نیز بهره مند شوند. وی با تأکید بر لزوم استانداردسازی خانه‌های ورزش روستایی در سراسر کشور، گفت: بدون شک، با اهتمام به ورزش روستایی می‌توان جلوی بسیاری از تبلیغات سوء دشمنان را که بخشی از آن بر روی جوانان روستایی متمرکز شده است، گرفت

همچنین مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان نیز از ورزش روستایی به عنوان یکی از ضرورت‌های فعلی در مناطق روستایی استان یاد کرد و گفت: با توجه به فراگیر شدن ورزش در عصر حاضر، می‌توان گفت که اهتمام به ورزش روستایی، یکی از عوامل تأثیرگذار در بحث مهاجرت معکوس خواهد بود، به همین خاطر باید بیش از این‌ها به این موضوع توجه شود.



ایرج رحمانی با تأکید بر اینکه باید از 30 درصد اعتبارات اختصاص یافته به بخش روستایی به نحو مطلوب استفاده شود افزود: خوشبختانه جدا از بحث اعتبارات، امروز شاهد پیگیری مجدانه ورزش در سطح روستاهای کشور به‌ویژه استان زنجان هستیم که برگزاری رقابت‌های مختلف در طول سال‌جاری، دلیلی بر این مدعا است که امیدواریم این روند سال آینده نیز ادامه داشته و حتی بیشتر شود.



وی با اشاره به موفقیت‌های ورزش روستایی زنجان و اینکه این موفقیت‌ها سال آینده باید بیشتر از امسال تکرار شود، ادامه داد: امروزه ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در برابر بروز بسیاری از ناهنجاری‌های تلقی می‌شود، به همین خاطر باید با اهتمام به توسعه ورزش به‌ویژه در مناطق روستایی، از بروز هرگونه ناهنجاریی که این روزها حتی جوانان روستایی را نیز تهدید می‌کند، جلوگیری کرد.