مرکز جامع علمی - کاربردی هلال احمر اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این دانشگاه طی سخنانی افزود: تربیت نیروی انسانی متخصص امداد و نجات از مهمترین اهداف ایجاد این مرکز علمی است.

بهرام غیبی اضافه کرد: با راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر تربیت نیروی انسانی متخصص امداد و نجات در دستور کار قرار خواهد گرفت.



ویبا بیان اینکه نیروی انسانی توانمند و متبحر مهمترین سرمایه هلال احمر در بروز حوادث و سوانح احتمالی است، تصریح کرد: دسترسی به نیروی انسانی ماهر و اشنا به علوم روز در این نهاد به دلیل جنس کار و نوع ماموریتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



به گفته مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کارکنان این نهاد برای نجات جان افراد حادثه دیده تلاش می کنند از این رو برخورداری از مهارت در امور مربوط به امدادرسانی اهمیت قابل توجهی دارد.



وی با تاکید بر لزوم توسعه مراکز علمی در مناطق دیگر استان عنوان کرد: این دانشگاه با 92 نفر دانشجو در رشته امداد و سوانح به صورت پودمانی فعالیت حود را آغاز می کند.

