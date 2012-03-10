فرمانداری کرج فردا میزبان وزیر کشور است

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه های سفر چهارم هیئت دولت گفت: مصطفی محمد نجار روز یکشنبه از ساعت 8 صبح به همراه معاونین و مدیران وزارت کشور در فرمانداری کرج حضور داشته و به مطالبات مردمی در حوزه وظایف وزارت کشور رسیدگی می کنند.

وی افزود: در راستای سفر هیئت دولت به استان البرز کمیته ای متشکل از 28 ستاد در استان تشکیل شده که هریک مطالبات و درخواست های مردمی را به وزرا و معاونین مربوطه انتقال داده و یا زمینه دیدار مردمی با مسئولان نهادهای مرتبط به مطالبات آنها را فراهم می کنند.

وی تصریح کرد: چهار وزیر به عنوان وزرای معین در کرج، ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد حضور یافته که اختیار تام از جانب رئیس جمهور برای پیگیری مصوبات سفرهای قبلی و همچنین رسیدگی به مطالبات و درخواستهای مردمی دارند.

مهرور تاکید کرد: افرادی که خواسته یا مطالباتی در حوزه وظایف وزارت کشور دارند می توانند با مراجعه به فرمانداری کرج، مطالبات خود را با وزیر مربوطه یا معاونین وی در میان بگذارند.

وی گفت: سفر چهارم ریاست جمهوری به شهرستان کرج، سفری پرخیر و برکت خواهد بود که می تواند نوید بخش عمران و آبادانی برای این شهرستان و استان البرز باشد.

معاون برنامه ریزی فرماندار کرج افزود: شهرستان کرج در سال 90 سالی پرکار را پشت سر گذاشت که از اهم آنها می توان به سرشماری نفوس و مسکن، سفرهای ریاست جمهوری، ستاد نوروزی، پروژه های متعدد عمرانی، پرداخت وام های سفر ریاست جمهوری و در نهایت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و امیدواریم سفر چهارم هیئت دولت سرآغازی برای ادامه روند رشد و توسعه در شهرستان کرج و استان البرز در سال آینده باشد.