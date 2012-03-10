اروپا از مواضعش کوتاه آمد/تاکید اشتون بر حل مسالمت آمیز مسئله سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در چرخشی واضح نسبت به مواضع پیشین این اتحادیه گفت : ما به دنبال راه حل دیپلماتیک برای سوریه هستیم.

وی که پس از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کپنهاگ سخن می گفت در ادامه از تشدید تحریمها و اعمال تحریمهای بیشتر علیه سوریه خبر داد که ملت این کشور از این اقدامات خصمانه به شدت آسیب می بیند.

این سخنان در حالی ایراد شد که وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در مورد خارج کردن سفیران اروپایی از سوریه به توافقی دست نیافتند. بر این اساس شرکت کنندگان در این نشست دو روزه همچنین با هر گونه مداخله نظامی در امور سوریه مخالفت کردند.

در همین حال "ویلی سوندال" وزیر امور خارجه دنمارک که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد ضمن تکرار سخنان اشتون از ادامه تحریمهای اروپا علیه نظام سوریه خبر داد.