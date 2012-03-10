فرهنگ سرمایه گذاری در علوم انسانی بومی باید رواج یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام دکتر حمید پارسانیا در نشست خود با مدیران اجرایی علم و فناوری استان گفت: این مسئله مهم است که یک پارک علم و فناوری با رویکرد فنآورانه و تکنولوژی چه مقدار می تواند نیازهای یک مرکز رشد علوم انسانی را تامین و یا با آن همخوانی ایجاد کند.



وی با اعلام این خبر که سند علوم شناختی که یکی از علوم استراتژیک است در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است گفت: این علوم به شدت درگیر مسائل فلسفی بوده است و خطر علوم اجتماعی این است که به روانشناسی تغییر پیدا می کند.



استاد دانشگاه باقر العلوم با اشاره به اینکه در برخی علوم جلو افتادن پرخطرتر از عقب افتادن است، اظهار داشت: یکی از خاصیتهای برخی از رشته های علوم انسانی این است که پیامدهای فرهنگی خود را بزودی نشان نمی دهد.



حوزه به علوم انسانی حساس است



پارسانیا با تاکید براینکه حوزه نسبت به کارگیری برخی واژه ها و رویکردها در علوم انسانی حساس است، بیان داشت: در مورد بحث کاربردی نمودن و تجاری سازی علوم انسانی و اسلامی حوزه دارای حساسیت خاصی است.



مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم با بیان اینکه نگاه به عالم و آدم در حوزه فرهنگ اسلامی به کلی با نگاهی که بر علوم مدرن مبتنی هستند، فرق دارد، افزود: وقتی نظریه‌هایی را آوردید که از حوزه فرهنگی دیگر اشراب شده و عین آن را در نظام معرفتی خود توزیع کردید، ناخودآگاه فرهنگ مدرن و بیگانه را بسط پیدا می‌کند و با فرهنگ موجود چالش می یابد.



وی با تاکید براینکه در حالت فوق طبیعی است که جامعه، احساس تنش ‌کند، بیان داشت: این تنش تنها به دو صورت حل می شود یا با حذف فرهنگ بومی یا با تصرف در علم و فرهنگی که میهمان و گاهی مهاجم است.