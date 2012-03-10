شهرداری اردبیل 13 طرح مشارکتی اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با اشاره به طرحهای مشارکتی شهرداری افزود: این طرحها در مرحله اولیه قرار دارند و در صورت موافقت شورای شهر شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی آنها را اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به انجام فرآیندهای اولیه برخی از این طرحها تصریح کرد: پنج مورد از این تعداد به مرحله فراخوان و دعوت از سرمایه‌گذار رسیده و با انجام مطالعات اولیه تلاش می شود شتابی به اجرای این طرحها داده شود.

شهردار اردبیل طرح گاراژ علیزاده، دو پل عابر پیاده مکانیزه، پروژه مشارکتی تجاری ـ خدماتی آل عبای یک و دو، پمپ بنزین، پروژه مشارکتی اتوبوسرانی و طرح مشارکتی تفکیک زباله را از پروژه های مشارکتی این نهاد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم یک سوم از طرحهای مشارکتی مد نظر شهرداری در سال 91 اجرا شده و برای شهروندان خدمات ارائه دهد.

بدری از ایجاد و راه اندازی پل پیاده مکانیزه در میادین و چهارراههای شهر اردبیل برای اولین بار در استان خبر داد و یادآور شد: اولین پل مکانیزه استان به دلیل تردد زیاد و ترافیک شهری در چهار راه حافظ ایجاد خواهد شد.

به گفته وی مهمترین علت پیاده سازی و ایجاد پلهای مکانیزه در اردبیل زیباسازی فضای شهری و رشد و ارتقا امکانات و خدمات برای شهروندان است.

بدری عنوان کرد: احداث این پل که توسط مشارکت کننده غیر بومی انجام خواهد شد همراه با تبلیغات محیطی در یکی از مهمترین چهارراه های شهر بوده و امیدواریم با جذب مشارکت کننده های دیگر بتوانیم در میادین پرتردد پل عابر پیاده مکانیزه احداث کنیم.