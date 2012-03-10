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۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

بدری عنوان کرد:

شهرداری اردبیل 13 طرح مشارکتی اجرا می کند

شهرداری اردبیل 13 طرح مشارکتی اجرا می کند

اردبیل - خبرگزاری مهر: شهردار اردبیل گفت: شهرداری اردبیل در سال آینده 13 طرح عمران شهری با مشارکت بخش خصوصی اجرا خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر اردبیل با اشاره به طرحهای مشارکتی شهرداری افزود: این طرحها در مرحله اولیه قرار دارند و در صورت موافقت شورای شهر شهرداری با سرمایه گذاری بخش خصوصی آنها را اجرا خواهد کرد.

وی با اشاره به انجام فرآیندهای اولیه برخی از این طرحها تصریح کرد: پنج مورد از این تعداد به مرحله فراخوان و دعوت از سرمایه‌گذار رسیده و با انجام مطالعات اولیه تلاش می شود شتابی به اجرای این طرحها داده شود.

شهردار اردبیل طرح گاراژ علیزاده، دو پل عابر پیاده مکانیزه، پروژه مشارکتی تجاری ـ خدماتی آل عبای یک و دو، پمپ بنزین، پروژه مشارکتی اتوبوسرانی و طرح مشارکتی تفکیک زباله را از پروژه های مشارکتی این نهاد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم یک سوم از طرحهای مشارکتی مد نظر شهرداری در سال 91 اجرا شده و برای شهروندان خدمات ارائه دهد.

بدری از ایجاد و راه اندازی پل پیاده مکانیزه در میادین و چهارراههای شهر اردبیل برای اولین بار در استان خبر داد و یادآور شد: اولین پل مکانیزه استان به دلیل تردد زیاد و ترافیک شهری در چهار راه حافظ ایجاد خواهد شد.

به گفته وی مهمترین علت پیاده سازی و ایجاد پلهای مکانیزه در اردبیل زیباسازی فضای شهری و رشد و ارتقا امکانات و خدمات برای شهروندان است.

بدری عنوان کرد: احداث این پل که توسط مشارکت کننده غیر بومی انجام خواهد شد همراه با تبلیغات محیطی در یکی از مهمترین چهارراه های شهر بوده و امیدواریم با جذب مشارکت کننده های دیگر بتوانیم در میادین پرتردد پل عابر پیاده مکانیزه احداث کنیم.

کد مطلب 1556607

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