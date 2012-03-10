  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

راه ارتباطی 12روستا در استان زنجان مسدود است

راه ارتباطی 12روستا در استان زنجان مسدود است

زنجان - خبرگزاری مهر: کارشناس راه و شهرسازی استان زنجان، به وضعیت محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه ارتباطی 12 روستا در استان زنجان مسدود است.

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیچ یک از محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی زنجان مسدود نیست، افزود: در زمان حاضر راه ارتباطی 9 روستا در شهرستان زنجان، دو روستا در ایجرود و یک روستا در طارم مسدود است.  
 
وی به گشایش کامل محور زنجان - دندی طی شب گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بارش شدید برف در این منطقه موجب مسدود شدن محور مواصلاتی شده بود که با تلاش راه داران این محور با حداکثر سرعت گشایش یافت و در حال حاضر قابل تردد است.

خلیلی ادامه داد: پس از گذشت 6 روز از مسدود بودن محور دندی ـ تکاب با تلاش مأموران راه و ترابری ماه‌نشان اقدام به بازگشایی این محورها شد. با توجه به بارش شدید برف و کولاک در محور دندی ـ تکاب، پس از هر بار بازگشایی این محورها پس از ساعاتی دوباره مسدود می‌شد لذا با کسب تکلیف از وزارت راه اقدام به مسدود کردن سه‌راهی معدن انگوران تا تکاب شد.

کد مطلب 1556611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها