راه ارتباطی 12روستا در استان زنجان مسدود است

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیچ یک از محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی زنجان مسدود نیست، افزود: در زمان حاضر راه ارتباطی 9 روستا در شهرستان زنجان، دو روستا در ایجرود و یک روستا در طارم مسدود است.
وی به گشایش کامل محور زنجان - دندی طی شب گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بارش شدید برف در این منطقه موجب مسدود شدن محور مواصلاتی شده بود که با تلاش راه داران این محور با حداکثر سرعت گشایش یافت و در حال حاضر قابل تردد است.
خلیلی ادامه داد: پس از گذشت 6 روز از مسدود بودن محور دندی ـ تکاب با تلاش مأموران راه و ترابری ماهنشان اقدام به بازگشایی این محورها شد. با توجه به بارش شدید برف و کولاک در محور دندی ـ تکاب، پس از هر بار بازگشایی این محورها پس از ساعاتی دوباره مسدود میشد لذا با کسب تکلیف از وزارت راه اقدام به مسدود کردن سهراهی معدن انگوران تا تکاب شد.
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