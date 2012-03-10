راه ارتباطی 12روستا در استان زنجان مسدود است

سید احمد خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیچ یک از محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی زنجان مسدود نیست، افزود: در زمان حاضر راه ارتباطی 9 روستا در شهرستان زنجان، دو روستا در ایجرود و یک روستا در طارم مسدود است.



وی به گشایش کامل محور زنجان - دندی طی شب گذشته اشاره کرد و ادامه داد: بارش شدید برف در این منطقه موجب مسدود شدن محور مواصلاتی شده بود که با تلاش راه داران این محور با حداکثر سرعت گشایش یافت و در حال حاضر قابل تردد است.