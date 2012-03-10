شورای اداری کرج با حضور وزیر کشور برگزار می شود

مهدی ایران نژاد با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وزیر کشور با حضور در فرمانداری کرج ملاقات مردمی خواهد داشت و پس از آن در ساعت 14 بعد از ظهر نشست شورای اداری با حضور معاونین وزرا و مدیران کل برگزار خواهد شد.

وی افزود: کمیته ای 26 گانه متشکل از وزرای ریاست جمهوری در این روز در محل فرمانداری تشکیل می شود تا به عمده مشکلات مردم شهرستان که برای همه جنبه عمومی دارد رسیدگی و پاسخگویی کنند.

ایران نژاد با اشاره به تاسیس استان البرز از هدایای به حق استان در دولت دهم ادامه داد: قبل از تشکیل استان البرز و اعتبارات تخصیصی به شهرستان کرج از 27 میلیارد تجاوز نمی کرد.

وی ضمن مقایسه جذب اعتبار در دو سال 89 و 90 اظهار داشت: در دهه فجر سال 89 با 37 پروژه 27 میلیارد جذب اعتبار داشتیم که این رقم در دهه فجر سال 90 به 146 پروژه و جذب 264 میلیارد تومان رسیده است.

این مسئول کلیه این پیشرفت ها را حرکت رو به توسعه شهرستان کرج و استان البرز پس از تفکیک از استان تهران دانست.