آب شرب نیمی از شهروندان مازنی از سد هراز تامین می شود

محمد حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سد هراز در تامین آب زراعی 96 هزار هکتار از دشت بزرگ هراز اظهار داشت: اعتبار عمومی موجود پاسخگوی نیاز مالی این طرح نیست لذا باید برای حل مشکل مالی این طرح از روشهای گوناگون از جمله فایناس استفاده کنیم.

وی با تاکید بر استفاده از روش سه عاملی در اجرای طرح مذکور، رعایت معیارها در احداث سیستم تونلها، بدنه و نیروگاه سد و جاده جایگزین را امر ضروری خواند و از اقدامات خوب انجام شده در زمینه مهندسی ارزش در این پروژه قدردانی کرد.

مشاور وزیر نیرو، خواستار تسریع در انجام کامل طراحی فاز دوم سد هراز شد و از عوامل اجرایی طرح خواست تا در زمان اجرا از ظرفیت حجم مرده سد که با احداث فرازبند محقق می شود دریچه تخلیه کننده تحتانی سد را به گونه ای طراحی تا امکان استفاده از آب ذخیره شده در پشت سد که پائین تر از جاده موجود است برای نیاز آبی دشت در مواقع کم آبی استفاده شود.

رمضان طهماسبی، مدیر عامل آب منطقه ای مازندران نیز افزود: 10 سد موجود استان در مجموع حدود 9 درصد از آب سطحی استان را مهار می کنند اما با احداث سد هراز به تنهایی حدود 15 درصد از آب سطحی استان مهار می شود.

وی با اشاره به مشکلات اعتباری این طرح گفت: علیرغم کمبود منابع مالی تاکنون 35 درصد از قرارداد اول این طرح که شامل ساخت سیستمهای انحراف آب، تونل آبیاری و نیروگاه و سیستم تخلیه سیلاب بوده انجام شده است.

سد مخزنی هراز در 15 کیلومتری جنوب شهرستان آمل بر روی رودخانه هراز قرار دارد.

این سد از نوع خاکی سنگریزه ای با ارتفاع 150 متر از پی و حجم مخزن 250 میلیون متر مکعب در دست احداث بوده و قادر است سالانه حدود 650 میلیون متر مکعب آب این رودخانه بزرگ مازندران را تنظیم کند.