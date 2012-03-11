به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای سالجاری تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 60 میلیون لیتر بنزین در سطح کشور مصرف شده که با نزدیک شدن به روزهای پایانی اسفند مصرف این فرآورده نفتی با افزایش چند میلیون لیتری همراه شده است.
با کاهش ذخیره بنزین یارانهای و نیمه یارانهای کارتهای هوشمند سوخت میزان فروش بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی در سطح مجاری عرضه سوخت کشور با افزایش همراه بوده است.
آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران نشان می دهد که در شرایط فعلی به ور متوسط روزانه 12 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد و 45 تا 46 میلیون لیتر بنزین با نرخ نیمه یارانهای فروخته شده است.
از سوی دیگر همزمان با افزایش سفرهای درون و برون شهری پیش بینی میشود تا پایان اسفند ماه سالجاری متوسط فروش بنزین آزاد از مرز 20 میلیون لیتر در روز عبور کند.
در چند روز گذشته برخی از شهروندان در تماسهایی با خبرگزاری مهر از فروش بنزین با نرخی فراتر از قیمت مصوب دولت در برخی از جایگاههای سوخت خبر داده و اعلام می کنند: کارگران برخی از جایگاههای سوخت برای فروش بنزین آزاد، قیمت 1000 تا 1200 تومانی را از مردم مطالبه می کنند.
این در حالی است که رئیس هیئت مدیره جایگاه داران سوخت کشور هم هفته گذشته از احتمال فروش بنزین 1000 تا 1200 تومانی در جایگاه ها تا فروردین ماه سال 1391 خبر داده است.
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه تاکنون دولت هیچگونه تصمیم جدیدی برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین خودروها در روزهای پایانی سالجاری و نوروز اتخاذ نکرده است، گفت: از اواسط اسفند ماه سالجاری تاکنون با اعزام گروههای بازرسی نظارت بر نحوه عرضه سوخت در مجاری عرضه آغاز شده است.
این مقام مسئول همچنین از راهاندازی سامانه پاسخگویی به منظور رسیدگی به مشکلات و انتقادهای مردمی خبر داد و افزود: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با هرگونه تخلف حاکی از کم فروشی و یا گران فروشی سوخت در مجاری عرضه برخورد می کند.
وی با تاکید بر اینکه تا 20 فروردین ماه سال آینده بازرسی نوروزی از جایگاههای سوخت سراسر کشور ادامه می یابد، بیان کرد: در ایام نوروزی هم طرح نظارت بر جایگاههای سوخت با ایجاد تیمهای کشیک ادامه مییابد.
سالاری همچنین با اعلام اینکه به منظور تامین سوخت مورد نیاز خودروهای گازسوز هم تاکنون تمامی تجهیزات و قطعات یدکی جایگاههای CNG در ایام نوروز تامین شده است، تاکید کرد: علاوه بر این به منظور تامین پایدار و مطمئن سوخت نوروزی مردم راهاندازی جایگاههای سیار و سریع النصب هم در دستور کار قرار گرفته است.
مجید شهیدی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هم اخیرا، تاکید کرده است: با تماس مردم به سامانه پاسخگو در کمتر از مدت 48 ساعت با تشکیل پرونده، هر گونه مشکل و تخلفات احتمالی در جایگاههای عرضه سوخت، مورد پیگیری قرار می گیرد.
وی از برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی در مجاری عرضه سوخت سراسری کشور خبر داده و گفته است: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ارائه سوخت با کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم را در دستور کار قرار داد.
وی از برخورد قانونی با هرگونه تخلفات احتمالی در مجاری عرضه سوخت سراسری کشور خبر داده و گفته است: شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، ارائه سوخت با کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم را در دستور کار قرار داد.
در حال حاضر بیش از چهار هزار و 800 جایگاه بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در سراسر کشور در مدار بهره برداری قرار دارد ضمن آنکه از 13 اسفند ماه سالجاری طرح نظارت نوروزی از این مجاری عرضه آغاز شده است.
به گزارش مهر، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بنزین معمولی یارانه ای 400 تومان، بنزین معمولی آزاد 700 تومان، بنزین سوپر نیمه یارانه ای 500 تومان و بنزین سوپر آزاد 800 تومان در سطح جایگاههای کشور عرضه شده است.
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