خروج 150 هزار اتباع غیرمجاز از کشور/ 6 هزار زندانی خارجی در ایران

سید محمد تهوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در طرح ساماندهی بیش از یک میلیون و 500 هزار اتباع خارجه غیرمجاز در کشور شناسایی شده اند گفت: از مهرماه سال جاری تا کنون (160روز) بیش از 150 هزار افغانی که به صورت غیرمجاز وارد کشور شده بودند کشور را ترک کرده اند تا با گذرنامه و از راه قانونی وارد کشور شوند.

6 هزار زندانی خارجی در زندانهای کشور

وی با بیان اینکه بر اساس آمار قوه قضائیه حدود 6 هزار زندانی خارجی در کشور وجود دارند گفت: اکثر این زندانیان اتباع خارجه غیرمجاز هستند و به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر و نزاع منجر به قتل محکوم شده اند.

مدیرکل اتباع خارجه وزارت کشور در پاسخ به اینکه آیا وقت قانونی وزارت کشور به سرپرستان پناهندگان برای خروج از ایران و مهیا کردن شرایط زندگی در افغانستان به اتمام رسیده است گفت: بحث زمان دیگر مطرح نیست ولی در همین سه ماه هم زیاد از این طرح استقبال نشد.

به گزارش خبرنگار مهر اداره کل اتباع خارجه وزارت کشور به سرپرستان خانوار پناهنگان افغانی سه ماه فرصت داده بود تا با خیالی آسوده به کشور خود بازگردند و شرایط زندگی و کار را برای خود و خانواده فراهم کرده و خانواده خود را از ایران به افغانستان منتقل کنند.