مختومه شدن 10 هزار پرونده ارجاعی به کلانتریها/ کشف 29 هزار و 320 عدد مواد محترقه

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو گل محمدی با بیان اینکه طی سالجاری از 17 هزار فقره پرونده ارجاعی به مراکز مشاوره و مددکاری کلانتری های استان 10 هزار فقره منجر به سازش شده، اظهار داشت: همچنین 90 هزار فقره پرونده در ابعاد مختلف تشکیل و تحویل مراجع قضایی شده است.

وی نگرش پلیس پیشگیری آذربایجان غربی را طی سالجاری تخصصی کردن موضوعات عنوان کرد و اظهار داشت: پرورش و آموزش و بکارگیری پلیس توانمند، مومن، متعهد، چابک، سریع و دقیق در انجام وظایف از مهمترین این موضوعات است.

دستگیری سارق حرفه ای در ارومیه

فرمانده انتظامی ارومیه از دستگیری سارقی با 30 فقره سابقه سرقت در این شهرستان طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت مغازه در سطح شهرستان ارومیه، تحقیقات ویژه ای جهت شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستورکار کلانتری 14 ارومیه قرار گرفت.

اسمعلی صادق باری افزود: در تحقیقات ماموران و بررسی شگرد استفاده شده مشخص شد سرقت ها توسط یک نفر صورت گرفته و سارق نقاط خاص و مغازه های بخصوصی را برای سرقت خود انتخاب کرده است.

وی اظهار داشت: با کار شبانه روزی و استفاده از تکنیک های ویژه پلیسی یک نفر سارق سابقه دار حین سرقت در یکی از خیابان های فرعی شهرستان ارومیه شناسایی و در یک اقدام پلیسی دستگیر و به مقر کلانتری دلالت شد.

وی با اشاره به اینکه متهم دستگیر شده در بازجویی های پلیسی به 30 فقره سرقت داخل مغازه سطح شهرستان ارومیه اعتراف کرد، گفت: این فرد وجوه نقد و اموال با ارزش مغازه ها را سرقت می کرده که تلاش جهت کشف اموال مسروقه و دستگیری مالخران در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی ارومیه در پایان عنوان کرد: با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال کارکنان انتظامی ارومیه نیز همچون دیگر شهرستان ها در راستای اجرای ماموریت های خود فعالیت هایش را در برخورد با مجرمان حرفه ای دو چندان کرده و در این زمینه قاطعانه با این افراد برخورد می کند.

تهیه و توزیع کننده مواد محترقه در تکاب به دام پلیس افتاد

فرمانده انتظامی تکاب از دستگیری تهیه و توزیع کننده مواد محترقه در این شهرستان طی 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد محترقه در منزل و محل کسبش در سطح شهرستان ،رسیدگی به موضوع در دستور کاری این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ پاشایی ادامه داد: پس از انجام یکسری کارهای اطلاعاتی و پلیسی و محرز شدن موضوع برای پلیس منزل و واحد صنفی فرد مذکور پس از کسب دستور قضایی و در یک اقدام غافلگیرانه مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بازرسی انجام شده هزار و 446 عدد مواد محترقه کشف و ضبط و در این زمینه یک نفر دستگیر و به همراه اقلام مکشوفه با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شد.

ناکامی کلاهبردار اینترنتی در ارومیه

رئیس پلیس فتای استان آذربایجان غربی از دستگیری کلاهبردار 600 میلیون ریالی اینترنتی طی 48 ساعت گذشته در شهرستان ارومیه خبر داد و اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده کلاهبرداری اینترنتی ،مبنی بر کلاهبرداری با شگرد فروش اینترنتی فلزیاب و گنج یاب و متواری شدن متهمان پس از اخذ مبلغ کلان از شاکیان،رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ کوره بلاغی افزود: پس از چندین روز کار اطلاعاتی و با استفاده از شگردهای خاص یک نفر در سطح شهرستان ارومیه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر پلیس دلالت شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از منزل متهم دستگیر شده پس از هماهنگی های قضایی اسناد و مدارک کشف و با بررسی آلات و ادوات جرم توقیفی ،مشخص شد متهم از حدود یکصد و پنجاه نفر مبلغ 600 میلیون ریال با این شگرد در سراسر کشور کلاهبرداری نموده است.

رئیس پلیس فتای آذربایجان غربی در پایان با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های پلیس به بزه انتسابی معترف شد، گفت: تحقیق از متهم دستگیر شده جهت کشف دیگر اعمال کلاهبردارانه وی و نیز شناسایی مالباختگان همچنان در دستور کار قرار دارد.

کشف 29 هزار و 320 عدد مواد محترقه در سلماس

فرمانده انتظامی سلماس از کشف 29 هزار و 320 عدد مواد محترقه طی 24 ساعت گذشته در این شهرستان خبر داد و گفت: در پی کسب خبری مبنی دپوی مقادیری زیادی مواد محترقه غیر مجاز در منزل فردی در سطح شهرستان ، مراتب با حساسیت لازم در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ بختیاری افزود: با انجام یکسری کنترل های محسوس و غیرمحسوس منزل فرد مذکور شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه با کسب دستور قضایی مورد بازرسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در بازرسی از منزل یاد شده 29 هزار و 320 عدد انواع مواد محترقه و آتش زای غیرمجاز کشف و ضبط و در این زمینه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضایی شد.