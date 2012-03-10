مردم خرید کالاهای داخلی را در اولویت قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی غنیمی فرد بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان البرز که در تالار لوتوس کرج برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم کالای غیر ایرانی را خرید نکنند، اظهار داشت: متاسفانه امروزه حقوق تولید کنندگان داخلی را به چین داده اند که این امر سبب بیکاری و بی پولی می شود.



مدیر عامل تعاونی های تولیدی کشور گفت: رسالت اصلی خانه صنعت، معدن و تجارت این است که حق جوانان ایران را بیان کند و امروزه چنین نهادهایی نیازمند حمایت هستند.



غنیمی فرد ادامه داد: نباید حقوق جوانان ایران را به جوانان ترکی، چینی و تایوانی داد به دلیل اینکه کشور ایران دارای جوانان شاداب، با استعداد و با انرژی است.



رئیس شبکه خانه های صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه باید وضعیت موجود مملکت را درک کرد، اظهار داشت: شهروندان هر دلاری را که برای خرید کالای چینی می دهند آرزوی یک جوان ایرانی را دفن می کند.



مدیر عامل تعاونی های تولیدی کشور با بیان اینکه شنیده ها حاکی از آن است که صنعت مظلوم واقع شده است، اضافه کرد: یکی دلایل بیکاری جامعه به دلیل این است که واردات اجناس خارجی به کشور بسیار زیاد است.